De Salvador para Lisboa. Exposição destaca devoção à Santa Bárbara

A devoção a Santa Bárbara, parte da cultura popular da capital baiana, poderá ser conhecida deste lado do oceano em uma exposição inaugurada no fim de semana, que segue até 14 de dezembro, no Museu de Lisboa – Santo António. Bárbara – O Poder da Fé é também um retorno às origens: a festa tem origem em Portugal e se enraizou em Salvador, onde recebeu influências afro-brasileiras que a transformaram ao longo de mais de três séculos.A mostra reúne fotos, vídeos e uma instalação que convidam o público a sentir a fé e a devoção à santa. As imagens são dos fotógrafos brasileiros Adenor Gondim, Elói Corrêa, Lúcia Correia Lima, Manu Dias e Margarida Neide."Queremos mostrar como a Festa de Santa Bárbara se tornou um encontro de culturas que celebra a diversidade, a fé e a força das mulheres, ao mesmo tempo em que propomos uma reflexão sobre as heranças compartilhadas entre Brasil e Portugal", afirma Shirley Pinheiro, coordenadora-geral, citada em comunicado.Em publicação nas redes sociais, Pedro Teotónio, diretor do Museu de Lisboa, destaca que o local vem apostando em exposições relacionadas ao Brasil e às religiões. "Os visitantes vão ver uma Santa Bárbara muito enriquecida", diz. A santa é conhecida por sua proteção em tempestades..A coordenadora da mostra explica que a devoção surgiu como resultado da proibição, imposta à população negra da época, de expressar sua religiosidade. "A população negra local, impedida de praticar sua fé, acabou associando a santa ao orixá Iansã, resultando em uma fusão cultural que perdura até hoje", destaca. O dia oficial da homenagem é 4 de dezembro, quando Salvador se veste de vermelho.Além de Shirley Pinheiro, a exposição tem curadoria de Adelina Rebouças e produção executiva de António Moreno. A iniciativa integra o projeto Vermelho de Fé: Circulação Cultural entre Bahia e Portugal, que reafirma os laços históricos e culturais entre os dois países. A entrada da exposição custa três euros.amanda.lima@dn.pt.