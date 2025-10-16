Renovações: Estrutura de Missão garante que vai contactar todos que preencheram formulário no portal

Todos os que preencheram o formulário de contato “Não fui convocado” da Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA) serão contactados, garante ao DN Brasil uma fonte ligada à Estrutura de Missão. “O canal de comunicação que devem utilizar é o portal onde indicaram que não foram contactados. Mesmo que não recebam uma resposta imediata, estamos a tratar todos os pedidos”, assegura a fonte.O mutirão é responsável pelos documentos vencidos até 30 de junho deste ano. Os demais casos são tratados pela AIMA em outro site e de forma totalmente online, que também apresenta erros.A resposta ao jornal foi dada após o pedido de orientações sobre a situação dos imigrantes que ainda não foram contactados ou que enfrentam erros de acesso ao portal. A preocupação desses cidadãos aumentou na quarta-feira, 15 de outubro, com o fim do decreto-lei que reconhecia como válidos os títulos de residência vencidos.O DN Brasil solicitou informações sobre casos semelhantes reportados por diversos leitores e leitoras. No caso dos que já solicitaram o agendamento e não receberam o documento de pagamento — a famosa “DUC” —, a mesma fonte informou que faltavam convocar cerca de 200 pessoas, mas que todas já haviam sido chamadas até a noite de ontem, 15 de outubro. O jornal confirmou que várias pessoas que aguardavam receberam o agendamento na noite de quarta-feira..Nova Lei dos Estrangeiros promulgada. O que muda?.Quanto aos que já efetuaram o pagamento e ainda não foram agendados, a fonte esclareceu que permanecem pendentes apenas os casos em que foram identificados alertas de segurança. “Esta verificação está a ser feita”, afirmou.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Sobre o erro que impedia a emissão do comprovante de pedido no momento do pagamento, a informação é de que o problema foi resolvido. “O acesso é disponibilizado imediatamente após a confirmação do pagamento e mantém-se ativo durante a submissão de documentos e as audiências prévias.” Esse comprovante confirma que o imigrante está em processo de renovação e pode ser retirado do portal das renovações.A mesma fonte acrescentou que “muita gente” foi contactada nos últimos dias. “Alguns tinham dados incorretos no pedido, o que impedia o tratamento. Esses receberam um e-mail com a informação e o pedido para retornar ao portal e corrigir os dados".Sobre os que estão aguardando a chegada do cartão da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), também está disponível no portal um comprovante do pedido. Este documento assegura a regularidade no país.A não renovação do decreto-lei já havia sido anunciada pelo Governo. Ao anunciar as modalidades de renovação, em junho, o ministro António Leitão Amaro explicou sobre os comprovantes que estariam disponíveis para assegurar a legalidade durante o prazo de espera, que tem ultrapassado dos 60 dias úteis na maior parte dos casos.Desde junho, a estrutura de missão da AIMA tratou de 74 mil renovações. Também foram atribuídos 190 mil cartões de residência de manifestações de interesse, além da emissão de 55 mil cartões CPLP renovados.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Mais de cinco anos depois, o fim de uma era: acabou o decreto-lei que reconhece os documentos vencidos válidos.Marcelo promulga nova Lei dos Estrangeiros, que limita fluxos de imigrantes