"Ser brasileira é partilhar com meus conterrâneos, e não só, que tudo é possível"

Nascida em Engenheiro Beltrão (PR), Angélica Salvador já tem vida longa em Portugal. Ela chegou ao país em 2005, onde começou a construir uma carreira sólida na área da hotelaria, passando por estabelecimentos como o Sheraton Algarve e o Tróia Design Hotel.Agora, a chef faz história ao tornar-se a primeira imigrante brasileira distinguida com uma estrela Michelin em Portugal. Em cerimônia realizada no Savoy Palace, no Funchal, Ilha da Madeira, a chef foi premiada com aquele que é considerado o ponto alto da carreira na gastronomia por seu trabalho a frente do restaurante Indiferente, no Porto.