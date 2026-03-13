Radar DN Brasil

"Ser brasileira é partilhar com meus conterrâneos, e não só, que tudo é possível"

A paranaense Angélica Salvador fez história ao ganhar a 1ª estrela Michelin de um brasileiro fora do Brasil. Chef do Indiferente, no Porto, falou ao repórter Nuno Tibiriçá logo após a premiação.

Nascida em Engenheiro Beltrão (PR), Angélica Salvador já tem vida longa em Portugal. Ela chegou ao país em 2005, onde começou a construir uma carreira sólida na área da hotelaria, passando por estabelecimentos como o Sheraton Algarve e o Tróia Design Hotel.

Agora, a chef faz história ao tornar-se a primeira imigrante brasileira distinguida com uma estrela Michelin em Portugal. Em cerimônia realizada no Savoy Palace, no Funchal, Ilha da Madeira, a chef foi premiada com aquele que é considerado o ponto alto da carreira na gastronomia por seu trabalho a frente do restaurante Indiferente, no Porto.

O Radar DN Brasil vai ao ar todas as sextas-feiras, às 8h, pelos canais do DN Brasil no YouTube e no Spotify, com um balanço da semana e tudo o que interessa aos brasileiros em Portugal.

"Ser brasileira é partilhar com meus conterrâneos, e não só, que tudo é possível"
"Ser brasileira é partilhar com meus conterrâneos, e não só, que tudo é possível"
