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Atenção ao correio: AIMA promete entregar "milhares" de títulos de residência renovados

Com as cobranças feitas por brasileiros e demais imigrantes, que chegam a esperar um ano para receber o título de residência renovado em casa, a AIMA promete agilizar o serviço. Assista ao vídeo.

Com as cobranças feitas por brasileiros e demais imigrantes, que chegam a esperar até um ano para receber o seu título de residência renovado em casa, a Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA) promete agilizar o serviço.

Uma fonte da agência afirmou ao DN Brasil que, nas últimas semanas, cerca de 20.000 documentos foram enviados para emissão na Casa da Moeda.

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