Atenção ao correio: AIMA promete entregar "milhares" de títulos de residência renovados

Com as cobranças feitas por brasileiros e demais imigrantes, que chegam a esperar até um ano para receber o seu título de residência renovado em casa, a Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA) promete agilizar o serviço.Uma fonte da agência afirmou ao DN Brasil que, nas últimas semanas, cerca de 20.000 documentos foram enviados para emissão na Casa da Moeda.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!O Radar DN Brasil vai ao ar todas as sextas-feiras, às 8h, pelos canais do DN Brasil no YouTube e no Spotify, com um balanço da semana e tudo o que interessa aos brasileiros em Portugal..O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Concurso 'Amigos do Brasil' vai premiar alunos e professores em Portugal para combater xenofobia nas escolas.Assista ao Radar DN Brasil desta sexta, 13 de março