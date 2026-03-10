Angélica Salvador é primeira chef brasileira a conquistar uma estrela Michelin em Portugal

A chef paranaense Angélica Salvador fez história na noite desta terça-feira (10), ao tornar-se a primeira imigrante brasileira distinguida com uma estrela Michelin em Portugal. Em cerimônia realizada no Savoy Palace, no Funchal, Ilha da Madeira, a chef foi premiada com aquele que é considerado o ponto alto da carreira na gastronomia por seu trabalho a frente do restaurante Indiferente, no Porto. "É uma emoção muito grande. Resumidamente, quando foi e pensado o projeto do Indiferente, nós pensamos muito nisso, o pretexto do nome, pensar exatamente nessa parte de ser uma imigrante a ter um projeto, uma mulher a ter um projeto no indiferente. Para mim, ser brasileira é partilhar com os meus conterrâneos e não só, que tudo é possível. A gente não pode deixar de acreditar nos nossos sonhos", declarou em entrevista ao DN/DN Brasil após a cerimônia.A conquista da brasileira foi histórica também para as mulheres em Portugal. Além de ser a primeira imigrante vinda do Brasil a conquistar a distinção, ela ainda tornou-se apenas a terceira mulher na terrinha a ser contemplada com uma estrela - no ano passado Marlene Vieira e Rita Magro alcançaram a façanha. Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Nascida em Engenheiro Beltrão (PR), Angélica Salvador já tem vida longa em Portugal. Ela chegou ao país em 2005, onde começou a construir uma carreira sólida na área da hotelaria, passando por estabelecimentos como o Sheraton Algarve e o Tróia Design Hotel. No InDiferente, projeto que lidera desde 2018, ela procura unir raízes brasileiras à cozinha portuguesa contemporânea, trabalho que, agora a coloca entre as melhores chefs do país. Questionada sobre o que ainda traz do Brasil para cá, relembra o tempero - mas não só. "É um puxadozinho de alho na mesma, no Brasil, o refogado que a gente fala, mas acima de tudo, nunca deixar de esquecer as nossas origens. A minha família me apoia, eu estou há 20 anos fora do meu país, mas independentemente de estar em Portugal, que é o país que eu escolhi para viver, eu acho que nós não temos que deixar de ser quem somos", concluiu.Além da figura de Angélica Salvador, o Brasil brilhou na Gala Michelin também através de outras personalidades da gastronomia em Portugal, como Nelson Soares, carioca que viu o seu Sult Cascais ser distinguido na categoria Recomendado.nuno.tibirica@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Sult: o restaurante carioca que atravessou o Atlântico para conquistar Portugal.Pizzaria recém-inaugurada por brasileiro já é uma das melhores de Lisboa