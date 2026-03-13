Concurso 'Amigos do Brasil' vai premiar alunos e professores em Portugal para combater xenofobia nas escolas

O consulado do Brasil em Lisboa criou um concurso para premiar alunos e professores de escolas em Portugal com trabalhos que estimulem o combate à xenofobia contra brasileiros e promovam a amizade entre os dois países.Em entrevista ao DN Brasil, o cônsul Alessandro Candeas antecipa os detalhes da iniciativa, que será lançada oficialmente no final do mês de março.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!O Radar DN Brasil vai ao ar todas as sextas-feiras, às 8h, pelos canais do DN Brasil no YouTube e no Spotify, com um balanço da semana e tudo o que interessa aos brasileiros em Portugal..O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Cônsul-geral do Brasil em Lisboa. “A escola é um lugar que precisa receber atenção no combate ao racismo e à xenofobia”.Assista ao Radar DN Brasil desta sexta, 13 de março