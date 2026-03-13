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Concurso 'Amigos do Brasil' vai premiar alunos e professores em Portugal para combater xenofobia nas escolas

Consulado-Geral em Lisboa vai premiar alunos com até mil euros e professores com viagem ao Brasil. Em entrevista, o cônsul Alessandro Candeas antecipa os detalhes.

O consulado do Brasil em Lisboa criou um concurso para premiar alunos e professores de escolas em Portugal com trabalhos que estimulem o combate à xenofobia contra brasileiros e promovam a amizade entre os dois países.

Em entrevista ao DN Brasil, o cônsul Alessandro Candeas antecipa os detalhes da iniciativa, que será lançada oficialmente no final do mês de março.

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