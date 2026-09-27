Daqui a uma semana, milhares de brasileiros que vivem em Portugal vão ouvir o já conhecido e tradicional barulho da urna eletrônica ao confirmar o voto. Mesmo morando fora do Brasil, eleitores e eleitoras devidamente inscritos vão decidir na escolha de quem vai comandar o país pelos próximos quatro anos.Aqui já está uma informação importante sobre o pleito: o voto para quem mora fora é apenas para Presidente. Concorrem neste ano Augusto Cury (Avante), Clariana Barão (DC), Edmilson Costa (PCB), Flávio Bolsonaro (PL), Hertz Dias (PSTU), Lula (PT), Renan Santos (Missão), Ronaldo Caiado (PSD), Romeu Zema (Novo), Rui Costa Pimenta (PCO), Samara (UP) e Wilson Grassi (Democrata).O DN Brasil preparou um guia com tudo que é importante saber para ir exercer o direito à democracia. Confira!Dia, hora e local de votaçãoO pleito está marcado para domingo, 4 de outubro, em três cidades, Lisboa, Porto e Faro. Na capital serão três prédios da Universidade de Lisboa, nos prédios da reitoria, faculdade de Letras e faculdade de Direito. No Porto, o local escolhido foi o Instituto Superior de Engenharia do Porto, enquanto em Faro será no prédio do consulado. A votação segue o horário local, ou seja, de Lisboa, não de Brasília. As pessoas podem votar a partir das 8:00 até às 17:00, exclusivamente de forma presencial.Como saber a seção?A consulta ao local de votação pode ser feita pelo aplicativo e-Título ou pelo site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Em Lisboa, onde as seções eleitorais estão distribuídas por três edifícios, é especialmente importante verificar antecipadamente o endereço exato da votação. O Consulado-Geral do Brasil em Lisboa também disponibiliza um chatbot gratuito que ajuda o eleitor a encontrar a sua seção eleitoral.Que documentos levar?O eleitor deve apresentar um documento oficial brasileiro com fotografia, como passaporte, RG ou CNH. Também é possível usar o e-Título, desde que o aplicativo esteja atualizado e tenha a fotografia do eleitor. O título de eleitor físico não é obrigatório.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Posso levar o celular?Pode levar o celular até o local de votação, mas não pode entrar na cabine de votação com o aparelho. O equipamento deve ser deixado no local indicado pela mesa antes de o eleitor votar. A regra busca proteger o sigilo do voto. O TSE reforçou as regras sobre aparelhos eletrônicos no Manual do Eleitor de 2026.Como justificar se eu não votar?A ausência pode ser justificada pelo e-Título ou pelos meios disponibilizados pela Justiça Eleitoral. O TSE informa que a justificativa pode ser apresentada até 60 dias depois de cada turno. Quem não justificar a ausência fica sujeito às consequências previstas pela legislação eleitoral, incluindo multa.Como será o voto?Na urna eletrônica, o eleitor digita o número do candidato à Presidência e confirma. A tela mostra as informações correspondentes ao candidato antes da confirmação.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Além de Lisboa, Porto e Faro também terão grande operação para eleições brasileiras.Como justificar o voto nas eleições brasileiras.Eleições 2026: 28% dos eleitores inscritos em Portugal baixaram o E-Título