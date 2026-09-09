Morar fora do Brasil não significa não ter obrigações eleitorais. O voto continua sendo obrigatório para pessoas entre 18 e 70 anos. Para quem não transferiu o título para o Exterior ou não puder votar no dia 4 de outubro, a justificativa é necessária.Para quem não conseguiu transferir o título para Portugal, é obrigatório justificar a ausência no pleito. O mesmo vale para quem tem o título no Brasil e estará em Portugal no dia da eleição. Igualmente, esse é o cenário para quem está cadastrado em uma seção eleitoral em Lisboa, Porto ou Faro, mas não poderá comparecer à urna. Em resumo: a justificativa é necessária para todos que não vão votar nesta eleição.Como fazer?A maneira mais prática é utilizar o e-Título. O aplicativo é gratuito e intuitivo, com a opção "Justificativa de ausência". Outro caminho é o site Autoatendimento Eleitoral – Título Net, um serviço da Justiça Eleitoral. A última alternativa, e menos recomendada pelo TSE, é a justificativa presencial na mesa de votação. Esse procedimento pode ser feito até 3 de dezembro.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Tem diferença o dia da justificativa?Sim. No dia da eleição, a justificativa não exige documento que comprove o motivo da ausência. Já na justificativa apresentada depois, o TSE exige documentação que comprove por que não foi possível comparecer à urna. No caso do eleitor que está em Portugal e não transferiu o título, o passaporte é um documento que pode ser utilizado para comprovar a ausência.Podem não aceitar?Sim. A documentação serve para comprovar o motivo informado, mas a decisão sobre aceitar ou não a justificativa é da Justiça Eleitoral. Se for aceita, a justificativa é registrada no histórico eleitoral. Se for rejeitada, o eleitor precisará regularizar o débito, normalmente por meio do pagamento da multa eleitoral, de até R$ 3,51 por turno/eleição.Posso votar em trânsito?Depende. Em Portugal, não existe voto em trânsito. Se o eleitor estiver no Brasil, poderá votar em trânsito, mas somente se tiver solicitado esse procedimento dentro do prazo estabelecido pela Justiça Eleitoral. O prazo para 2026 já terminou.E se tiver segundo turno?A Justiça Eleitoral considera cada turno como uma eleição para fins de justificativa. Ou seja, se houver segundo turno, será necessário justificar novamente, com prazo até 8 de janeiro de 2027.O que acontece se eu não votar e não justificar?O cidadão ou cidadã fica em débito com a Justiça Eleitoral. Para quem mora no Exterior, isso pode trazer problemas. Na renovação do passaporte, por exemplo, a situação eleitoral regular pode ser exigida.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Falta um mês para as eleições brasileiras. Tudo que você precisa saber sobre a votação em Portugal.Eleições brasileiras em Lisboa. Mais de 400 mesários, reforço de transporte público e cortes no trânsito