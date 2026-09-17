As eleições brasileiras estão chegando e mobilizam os consulados em Portugal. Como o DN Brasil já noticiou, são mais de 78 mil eleitores em Lisboa, mas no Porto e em Faro também será montada uma grande operação logística para o dia 04 de outubro.No Porto, cidade que é o terceiro maior colégio eleitoral no mundo, aproximadamente 48 mil eleitores vão às urnas. De acordo com dados oficiais obtidos pelo DN Brasil junto ao Consulado-Geral do Brasil no Porto, serão 60 seções eleitorais, cada uma com uma urna.Assim como no pleito de 2022, o local de votação será o Instituto Superior de Engenharia do Porto (ISEP). A jurisdição abrange todo o norte do país, com eleitores saindo de cidades como Bragança e Viana do Castelo para exercer o direito ao voto.Em Faro, a jurisdição abrange toda a região do Algarve e do Alentejo. São pouco mais de 9.000 eleitores, distribuídos por 21 seções e 11 mesas. Diante do número de votantes, não é necessário realizar a votação em outro prédio e, por isso, a eleição ocorrerá na sede do consulado.Ao jornal, a cônsul-geral Kátia Gilaberte explica que a principal mudança foi a criação de três entradas para evitar filas. “Na eleição anterior, só houve uma entrada e uma saída. Era uma entrada, entrava por um lado e saía pelo outro. Esse ano, para facilitar a fluidez, a mobilidade, que não haja mesas ociosas, são 11 mesas, três entradas e quatro saídas”, destaca.A embaixadora reforça a importância de baixar o E-Título para chegar ao consulado já sabendo qual é a seção eleitoral. “Imagina que, com 9.012 eleitores habilitados, se as pessoas só forem se informar sobre a sua sessão eleitoral, chegando lá na hora isso vai ocasionar uma retenção enorme, porque aí tem que ser identificado pelas listas, é muito complicado e cada eleitor só pode votar naquela urna referente à sua seção”, destaca.É importante fazer o download do E-Título até 3 de outubro. No dia do pleito, 4 de outubro, não será possível baixá-lo. Até agora, menos de 30% dos eleitores inscritos em Portugal baixaram o aplicativo. Além da consulta ao local de votação, o aplicativo também deve ser utilizado para justificar a ausência às urnas.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Eleições 2026: 28% dos eleitores inscritos em Portugal baixaram o E-Título.Eleições brasileiras em Lisboa. Mais de 400 mesários, reforço de transporte público e cortes no trânsito