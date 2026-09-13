Menos de 30% do eleitorado inscrito em Portugal para votar nas eleições presidenciais brasileiras baixou o E-título. Dos 134.797 votantes, 38.234 fizeram o download da app.Os dados foram informados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ao DN Brasil. O E-título é o aplicativo gratuito e oficial da Justiça Eleitoral brasileira que reúne informações e serviços relacionados ao título de eleitor. Os três consulados brasileiros localizados no país incentivam que os brasileiros e brasileiras tenham a funcionalidade instalada.Na app, o eleitor pode acessar a versão digital do título, consultar seus dados eleitorais e local de votação e verificar a situação eleitoral. O download está disponível até o dia 03 de outubro, não sendo possível baixar no dia do pleito, 04 de outubro.Para quem vota em Portugal, a principal funcionalidade é a de encontrar com facilidade a seção de votação. Para o voto em Lisboa, por exemplo, com 209 de seções em três prédios distintos, é uma forma de saber exatamente onde ir, sem perder tempo na procura pela sala correta.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!O E-título ainda pode ser usado como documento de votação, desde que esteja atualizado com a foto da pessoa votante na tela. Caso contrário, é necessário apresentar um documento oficial brasileiro com foto, como o passaporte.O aplicativo é também importante para quem precisa justificar o voto. Apesar de ser possível fazer a justificativa nas mesas, a orientação é de fazer online. O DN Brasil já publicou um guia completo sobre quem precisa justificar e como fazê-lo.Portugal é o segundo país com maior número de eleitores brasileiros fora do Brasil, atrás apenas dos Estados Unidos. As cidades que sediam as urnas são Lisboa, Porto e Faro, entre 8:00 e 17:00 (hora local).O voto é obrigatório para brasileiros alfabetizados entre 18 e 70 anos, mesmo que estejam no Exterior. Para maiores de 70 anos, analfabetos e jovens entre 16 e 18 anos, o voto é facultativo.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Como justificar o voto nas eleições brasileiras.Falta um mês para as eleições brasileiras. Tudo que você precisa saber sobre a votação em Portugal