Os números são os mais altos já registrados. As eleições do dia 4 de outubro em Lisboa vão contar com 412 mesários, em mais de 100 seções de voto, além de dezenas de voluntários para trabalhar no apoio à organização e ajuda aos eleitores."Inicialmente, eu fiquei um pouco preocupado, será que vamos conseguir essa resposta? Ela veio de uma maneira muito engajada mesmo, muito comprometida. Pessoas que já tinham atuado como mesários em algumas eleições anteriores e novos. Muito rapidamente conseguimos fechar essas listas e, além dos mesários, conseguimos também algumas dezenas de voluntários que vão ajudar o público brasileiro justamente a se orientar até chegar às suas sessões eleitorais", explica ao DN Brasil o cônsul-geral do Brasil em Lisboa, Alessandro Candeas.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Responsável pela organização do pleito na capital, o consulado articulou com a Universidade de Lisboa a expansão da localização das sessões de voto, que vão ocupar, este ano, além da Faculdade de Direito, a Faculdade de Letras e a Reitoria."Foi um pedido imediatamente acolhido pelo reitor e não só a universidade, nós temos trabalhado com uma série de autoridades portuguesas. Eu destaco a polícia, a Câmara de Lisboa, defesa civil, bombeiros. Há toda uma rede colaborando com o consulado e a embaixada para garantir o conforto, a fluidez e a segurança do eleitor", afirma o cônsul.Para garantir mais facilidade de acesso à região da Cidade Universitária, o consulado já solicitou o reforço no número de ônibus que atendem o entorno e a interdição de trânsito em ruas próximas.Além disso, vai ser feito o reforço nas adaptações físicas nos três prédios para garantir a acessibilidade de pessoas com deficiência..O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Eleitor inscrito em Portugal pode votar em trânsito no Brasil.Processo eleitoral do Brasil é "referência internacional", afirma TSE em reunião com 86 embaixadores