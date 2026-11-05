Uma das maiores preocupações de quem decide mudar de país é saber como levar a família. Afinal, começar uma nova vida em Portugal pode representar uma grande oportunidade, mas também um desafio quando envolve a possibilidade de ficar longe do cônjuge e dos filhos.A pergunta enviada por um leitor nesta semana é bastante comum: qual é a diferença entre o visto de acompanhamento familiar e o visto de reagrupamento familiar?Embora os nomes sejam parecidos e ambos tenham como objetivo preservar a unidade familiar, estamos diante de procedimentos diferentes, com requisitos e momentos específicos para a apresentação dos pedidos.Quando solicitar o visto de acompanhamento familiar?Imagine que um brasileiro conseguiu uma proposta de trabalho em Portugal e pretende solicitar um visto de residência para trabalhar no país. Ele é casado e tem dois filhos menores. Será que precisa viajar sozinho, conseguir a autorização de residência e somente depois solicitar a vinda da família? A resposta é não necessariamente.O artigo 58.º, n.º 5, da Lei n.º 23/2007, conhecida como Lei de Estrangeiros, prevê a possibilidade de apresentação simultânea dos pedidos de visto de residência do requerente principal e dos familiares que pretendam acompanhá-lo.Isso significa que, enquanto o trabalhador solicita o seu visto, o cônjuge e os filhos também podem apresentar os respetivos pedidos de acompanhamento familiar, desde que cumpridos os requisitos legais.Essa possibilidade não se limita aos vistos de trabalho. Pode abranger outras modalidades de visto de residência, conforme a situação do requerente principal e o enquadramento dos familiares.É importante destacar que cada familiar precisa apresentar a documentação exigida, incluindo os comprovativos do vínculo familiar e dos meios de subsistência necessários para a permanência em Portugal.E quando se aplica o reagrupamento familiar?A situação é diferente quando o cidadão estrangeiro já vive legalmente em Portugal e pretende trazer familiares que permaneceram no Brasil ou em outro país. Nesse caso, o procedimento adequado, em regra, é o reagrupamento familiar, previsto no artigo 98.º da Lei de Estrangeiros.Imagine que um brasileiro se mudou para Portugal, obteve a sua autorização de residência e deixou a esposa e os filhos no Brasil. Agora, pretende reunir novamente a família.Para isso, deverá apresentar um pedido de reagrupamento familiar perante a Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA), demonstrando o cumprimento dos requisitos legais.Após o deferimento, os familiares que se encontram no exterior poderão solicitar o correspondente visto de residência junto do posto consular português competente. Entretanto, existe um detalhe que merece especial atenção.Com as alterações introduzidas na legislação portuguesa, o reagrupamento familiar passou a estar sujeito a regras mais restritivas, incluindo, em determinadas situações, a exigência de um período prévio de residência legal em Portugal.A legislação também prevê exceções e regimes específicos, nomeadamente para determinadas situações familiares, que precisam ser analisados individualmente. Por isso, não se deve presumir que a obtenção de uma autorização de residência permite trazer imediatamente qualquer familiar para Portugal.Qual é a principal diferença?A distinção mais importante está no momento em que a família pretende realizar a mudança. No acompanhamento familiar, o pedido está associado à solicitação do visto de residência do requerente principal, permitindo que a família organize a mudança em conjunto.No reagrupamento familiar, o procedimento destina-se, em regra, a reunir familiares de quem já se encontra legalmente residente em Portugal, observadas as condições estabelecidas pela legislação.Também existem diferenças na tramitação. Enquanto o acompanhamento familiar é solicitado no âmbito do procedimento consular de visto de residência, o reagrupamento de familiares que estão no exterior depende, em regra, de uma decisão prévia da AIMA.O planejamento pode evitar meses de separaçãoTenho acompanhado situações de famílias que poderiam ter organizado a mudança em conjunto, mas, por desconhecimento, optaram por solicitar apenas o visto de um dos integrantes. Posteriormente, descobriram que a vinda dos demais familiares dependeria de outro procedimento, sujeito a exigências adicionais e à demora administrativa.Com as recentes alterações na política migratória portuguesa, esse planeamento tornou-se ainda mais importante. A escolha do visto não deve considerar apenas a possibilidade de entrar em Portugal, mas também as condições para permanecer legalmente no país e assegurar a estabilidade da família.Vale lembrar que a concessão de um visto de residência não significa a atribuição automática de uma autorização de residência. Após a entrada em Portugal, será necessário cumprir os procedimentos aplicáveis perante a AIMA.Portanto, para quem pretende mudar de país com o cônjuge e os filhos, o acompanhamento familiar pode representar uma alternativa importante. Já para quem reside em Portugal e deseja reunir a família, será necessário verificar as condições do reagrupamento familiar. Em ambos os casos, a análise jurídica prévia pode evitar erros, despesas desnecessárias e, principalmente, longos períodos de separação.Afinal, quando falamos em imigração, não estamos tratando apenas de vistos e documentos. Estamos falando de famílias, projetos de vida e do direito de construir um futuro juntos..Tem uma pergunta?Basta enviar para o e-mail dnbrasil@dn.pt.O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Pergunte ao Advogado. Sem emprego, posso pedir reagrupamento familiar?.Quais vistos para morar em Portugal ainda podem ser solicitados no Brasil?