Após várias alterações na lei, mudar para Portugal exige um visto prévio, solicitado no país de origem. O Governo acabou com todas as brechas na lei para regularização no território. Com o visto de procura de trabalho suspenso (e quando voltar será só para altamente qualificados), ainda restam várias opções para quem quer morar em Portugal, desde que sejam preenchidos os requisitos que envolvem quantias monetárias e outras exigências. Confira:- Visto de residência para trabalho com contrato (Visto de residência para exercício de atividade profissional subordinada)É o tipo de visto mais emitido nos consulados portugueses localizados no Brasil. Podem solicitar as pessoas que pretendem trabalhar para uma empresa em Portugal, em regime de trabalho subordinado, ou seja, como funcionário contratado. É preciso ter já um contrato antecipado ou, pelo menos, uma promessa de contrato.Como o DN Brasil revelou recentemente, entre setembro e dezembro de 2025, os postos consulares de Portugal no Brasil emitiram 1.414 vistos dessa modalidade. De janeiro a setembro de 2026, foram emitidos 4.656 vistos, totalizando 6.070 emissões nos dois períodos.- Visto CPLPCidadãos brasileiros que pretendem residir em Portugal podem pedir o documento ao abrigo do regime de mobilidade da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP). Após a emissão do visto, o requerente deve seguir as instruções para comparecer à Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA), em Portugal, onde será dado prosseguimento ao pedido de autorização de residência. Não existem números recentes sobre essa modalidade.- Visto de residência para trabalho autônomo e empreendedorismo (Visto de residência para exercício de atividade profissional independente e para emigrantes empreendedores e Start-up Visa)Voltado a profissionais que pretendem prestar serviços por conta própria em Portugal, além de empreendedores que desejam desenvolver projetos empresariais no país. No caso dos profissionais autônomos, é necessário comprovar que a atividade será exercida por conta própria, por meio de um contrato ou proposta escrita de prestação de serviços, por exemplo, com clientes ou empresas em Portugal. Já a abertura de uma empresa, por si só, não garante a concessão do visto. Entre setembro e dezembro de 2025, foram emitidos 159 vistos dessa categoria nos postos consulares de Portugal no Brasil. De janeiro a setembro de 2026, foram 239, totalizando 398 emissões nos dois períodos.- Visto de residência para profissionais altamente qualificados (Visto de residência para atividade altamente qualificada ou cultural e para atividade altamente qualificada exercida por trabalhador subordinado)Destinado a profissionais que atendem aos critérios de qualificação exigidos e que pretendem exercer atividades altamente qualificadas em Portugal. A categoria pode abranger trabalhadores de tecnologia, cargos de direção e outros profissionais enquadrados nos requisitos legais.Entre setembro e dezembro de 2025, foram emitidos 110 vistos dessa modalidade nos postos consulares portugueses no Brasil. De janeiro a setembro de 2026, o número chegou a 360, totalizando 470 emissões nos dois períodos.- Visto de residência para pesquisa, estudo, intercâmbio, estágio e voluntariado (Visto de residência para investigação, estudo, intercâmbio de estudantes do ensino secundário, estágio e voluntariado)É para as pessoas que pretendem realizar pesquisas científicas, estudos, intercâmbios no ensino secundário, estágios ou atividades de voluntariado. Entre setembro e dezembro de 2025, os postos consulares portugueses no Brasil emitiram 520 vistos dessa categoria. De janeiro a setembro de 2026, foram 2.316, totalizando 2.836 emissões nos dois períodos.- Visto de residência para reagrupamento familiar (Visto de residência para efeitos de reagrupamento familiar)Destinado a familiares de pessoas com direito de residência em Portugal que pretendem reunir-se a elas no país. Entre setembro e dezembro de 2025, foram emitidos apenas três vistos dessa modalidade nos postos consulares portugueses no Brasil. De janeiro a setembro de 2026, foram nove, totalizando 12 emissões nos dois períodos.- Visto de residência para aposentados, religiosos e pessoas que vivem de rendimentos (Visto de residência para fixação de residência de reformados, religiosos e pessoas que vivam de rendimentos)Destinado a aposentados, pessoas que vivem de rendimentos próprios, como pensões e investimentos, e estrangeiros que pretendem exercer atividades religiosas em Portugal. O mais comum nesta categoria é o para aponsentado, fenômeno que se intensifica com o aumento das famílias brasileiras no país. Entre setembro e dezembro de 2025, foram emitidos 330 vistos dessa modalidade nos postos consulares portugueses no Brasil. De janeiro a setembro de 2026, foram 524, totalizando 854 emissões nos dois períodos.- Visto de residência para nômades digitais (Visto de residência para exercício de atividade profissional prestada de forma remota — "nómadas digitais")Destinado a profissionais que trabalham remotamente para empresas ou clientes estabelecidos fora de Portugal e pretendem morar no país por mais de um ano. Pode ser solicitado por trabalhadores contratados por uma empresa estrangeira ou por profissionais que prestam serviços como autônomos. É necessário comprovar a atividade profissional exercida remotamente e atender aos requisitos de renda e documentação exigidos pelas autoridades portuguesas.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Portugal já emitiu mais de 4.600 vistos de trabalho para brasileiros em 2026.Portugal fecha de vez as portas para a imigração sem visto prévio