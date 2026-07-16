A pergunta desta semana foi enviada por um leitor que trabalhou durante sete anos em Portugal e agora voltou ao Brasil. Ele perguntou se poderia receber auxílio-doença pelo INSS usando as contribuições que fez para a Segurança Social portuguesa.Antes de responder a essa dúvida, vale explicar um direito que muita gente ainda desconhece. Brasil e Portugal possuem um acordo que protege quem trabalhou nos dois países. Graças a esse acordo, o tempo de contribuição feito em Portugal pode ser aproveitado no Brasil, e o tempo contribuído no Brasil também pode ser aproveitado em Portugal.Imagine uma pessoa que trabalhou sete anos em Portugal e, depois de voltar ao Brasil, contribuiu mais vinte anos para o INSS. Sozinhos, os sete anos em Portugal não dão direito à aposentadoria. Mas, quando somados aos vinte anos de contribuição no Brasil, eles podem ajudar essa pessoa a cumprir o tempo exigido pela lei.Isso não significa que o Brasil vai pagar pelos sete anos trabalhados em Portugal. Na verdade, cada país paga apenas pela parte do tempo em que a pessoa contribuiu para o seu próprio sistema.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!No nosso exemplo, o INSS poderá pagar uma aposentadoria pelos vinte anos de contribuição no Brasil, enquanto Portugal poderá pagar outra, proporcional aos sete anos de descontos feitos para a Segurança Social.Ou seja, o trabalhador pode receber valores dos dois países, cada um calculado de acordo com as contribuições realizadas naquele território.Muita gente pensa que, ao voltar para o Brasil, perde tudo o que contribuiu em Portugal. Isso não é verdade. Esses anos continuam existindo e podem fazer toda a diferença na hora de conseguir a aposentadoria.E quanto ao auxílio-doença?Nesse caso, a situação é diferente. O acordo entre Brasil e Portugal também pode ser utilizado, mas não basta ter contribuído apenas em Portugal. É preciso analisar se a pessoa mantém vínculo com a Previdência Social brasileira, além de cumprir os demais requisitos exigidos pelo INSS, como a incapacidade para o trabalho.Por isso, cada caso deve ser analisado individualmente.Se você trabalhou nos dois países, guarde toda a documentação das contribuições e procure orientação antes de pedir qualquer benefício. Muitas pessoas deixam de receber um direito simplesmente porque não sabem que existe um acordo entre Brasil e Portugal que protege toda a sua vida contributiva..O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Pergunte ao Advogado. Moro em Portugal, mas quero trabalhar em outro pais da UE, como pedir visto?.Brasileiros com contribuições na Segurança Social passam dos 409 mil