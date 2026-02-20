Brasileiros com contribuições na Segurança Social passam dos 409 mil

Mais de 409 mil brasileiras e brasileiros estão inscritos na Segurança Social portuguesa e contribuíram com mais de 1,4 bilhão de euros em 2025. Desse total, são 198.108 mulheres e 211.545 homens, a maioria com idade entre 30 e 39 anos.A maior parte contribui por meio de vínculo empregatício, ou seja, com contrato de trabalho (85%), enquanto o restante atua como trabalhador independente (recibos verdes). O setor com maior número de profissionais é o de serviços administrativos e de apoio, seguido pelas áreas de turismo e indústrias transformadoras.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsAppOs dados foram divulgados pelo Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, durante a apresentação de um novo dashboard, que será atualizado mensalmente com informações sobre contribuições e prestações sociais pagas a imigrantes. Segundo Filipa Lima, secretária de Estado da Segurança Social, esses dados podem ajudar a combater discursos falsos sobre o tema.Em relação aos chamados “subsídios”, brasileiras e brasileiros receberam em 2025 pouco mais de 308 milhões de euros, um valor significativamente inferior ao que foi contribuído. As prestações familiares, como o abono para crianças, foram as mais utilizadas.Na comparação com 2024, estavam inscritas 396.934 pessoas brasileiras. O número representa um aumento de mais de 12 mil trabalhadoras e trabalhadores inscritos na Segurança Social.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Burocracia, xenofobia e mudanças nas leis motivam saída de estrangeiros do país.“Os serviços não estão a funcionar bem para os imigrantes”, diz bastonário dos advogados