Receber um indeferimento em um processo de nacionalidade portuguesa não significa, necessariamente, que tudo está perdido. Mas é preciso agir rápido e, principalmente, entender exatamente o motivo da decisão.Esse cuidado se tornou ainda mais importante diante do atual cenário português. Durante muitos anos, os requisitos para obtenção da nacionalidade eram mais simples em diversas modalidades. A última alteração da Lei da Nacionalidade, que entrou em vigor em 19 de maio de 2026, tornou o acesso mais exigente e criou novos requisitos que precisam ser observados antes mesmo da apresentação do pedido.Na nacionalidade por tempo de residência, por exemplo, o período mínimo passou de cinco para sete anos para brasileiros e demais cidadãos de países de língua oficial portuguesa, assim como para cidadãos da União Europeia. Para nacionais dos demais países, a exigência passou para dez anos.E não foi apenas o tempo que aumentou.A nova legislação passou a exigir conhecimentos sobre língua e cultura portuguesas, história e símbolos nacionais, direitos e deveres fundamentais e organização política do Estado português. A lei prevê que parte desses conhecimentos seja demonstrada através de teste ou certificado. Também passou a exigir declaração solene de adesão aos princípios fundamentais do Estado de Direito democrático e capacidade para assegurar a própria subsistência.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Há, entretanto, uma importante regra de transição: os processos que já estavam pendentes quando a nova lei entrou em vigor continuam submetidos à legislação anterior. Essa distinção é fundamental.Paralelamente ao aumento das exigências, Portugal enfrenta outro problema: um enorme volume de processos de nacionalidade e uma estrutura que há anos demonstra dificuldades para acompanhar o crescimento da procura. O resultado são centenas de milhares de processos pendentes e uma análise que, diante do atual contexto legislativo e político, tende a ser cada vez mais criteriosa.Recentemente, inclusive, o IRN registrou milhares de decisões preliminares negativas em pedidos de nacionalidade por tempo de residência em um curto período.Por isso, ao receber uma comunicação negativa, a primeira coisa que deve ser verificada é se estamos diante de uma intenção de indeferimento ou de uma decisão definitiva.No primeiro caso, o requerente ainda poderá exercer seu direito de defesa antes da decisão final. É o momento de analisar o fundamento apontado pelo IRN, corrigir eventuais divergências, apresentar documentos e demonstrar juridicamente o cumprimento dos requisitos. Uma resposta genérica pode não resolver o problema. É necessário atacar exatamente o fundamento que poderá levar ao indeferimento.Se a decisão já for definitiva, isso também não significa que o processo terminou sem qualquer possibilidade de reação. Dependendo do caso, poderão existir mecanismos administrativos e também a possibilidade de levar a discussão aos tribunais.A legislação portuguesa permite a impugnação judicial das decisões relativas à nacionalidade. Assim, quando a Administração interpreta incorretamente a lei, desconsidera documentos, comete erro na contagem de prazos ou indefere um pedido apesar do preenchimento dos requisitos legais, a decisão pode ser submetida ao controle judicial.O ponto principal é não tratar a nacionalidade portuguesa como um simples procedimento de preenchimento de formulário e entrega de documentos, pois o cenário mudou. As regras ficaram mais exigentes, o ambiente político e legislativo tornou-se mais restritivo e a análise dos processos exige cada vez mais atenção aos detalhes.Quem pretende iniciar um processo deve conferir previamente todos os requisitos aplicáveis ao seu caso. Quem já possui processo em andamento precisa saber qual legislação é aplicável, especialmente por causa das regras de transição. E quem recebeu uma intenção de indeferimento ou uma decisão negativa precisa analisar imediatamente quais meios de defesa ainda estão disponíveis..O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Pergunte ao Advogado. Por qual artigo ainda posso regularizar minha permanência em Portugal?.Seguro promulga Lei de Estrangeiros, após luz verde do Tribunal Constitucional.Nacionalidade. "Ausência de requisitos legais" é uma das razões dos milhares de indeferimentos, diz IRN