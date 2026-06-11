Pergunte ao Advogado: quanto preciso comprovar para pedir um visto de estudo?

Esta é uma das perguntas mais frequentes entre brasileiros que pretendem estudar em Portugal. Afinal, quanto dinheiro é preciso ter para conseguir a aprovação do visto?A legislação portuguesa exige que o estudante demonstre possuir meios de subsistência suficientes para se manter no país durante a sua estadia. A referência utilizada pelas autoridades é o salário mínimo português, atualmente fixado em 920 euros mensais.No entanto, ao contrário do que muitos imaginam, não existe a obrigação de apresentar uma determinada quantia parada na conta bancária para que o visto seja aprovado. O que deve ser demonstrado é a capacidade real de suportar as despesas inerentes ao período de estudos.A forma mais comum de comprovação é através da apresentação de extratos bancários em nome do próprio estudante, evidenciando a existência de recursos financeiros compatíveis com o projeto apresentado. Contudo, esta não é a única possibilidade.Também podem ser utilizados comprovativos de rendimentos regulares, como salários, pró-labore, aposentadorias, rendimentos empresariais ou outras fontes lícitas de receita devidamente documentadas.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Outra alternativa bastante frequente é o termo de responsabilidade financeira. Nesses casos, pais, cônjuges ou outros familiares assumem formalmente o compromisso de custear a permanência do estudante em Portugal. Além dessa declaração, deverão apresentar documentos que comprovem a sua capacidade económica, como extratos bancários, declarações fiscais e comprovativos de rendimentos.A existência de alojamento já assegurado também pode reforçar o processo, uma vez que reduz significativamente os encargos mensais do estudante. Da mesma forma, bolsas de estudo ou outros apoios financeiros concedidos por instituições de ensino podem ser considerados na análise dos meios de subsistência.Por isso, mais importante do que atingir um valor exato é apresentar um conjunto documental coerente, capaz de demonstrar que o estudante terá condições financeiras para viver em Portugal durante o período dos estudos.Seja para uma licenciatura, pós-graduação, mestrado, doutoramento ou curso técnico, o segredo está na preparação do processo. Uma comprovação financeira bem estruturada reduz o risco de exigências adicionais e aumenta significativamente as hipóteses de aprovação do visto..Tem uma pergunta?Basta enviar para o e-mail dnbrasil@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Pergunte ao Advogado. É possível trabalhar em Portugal sem autorização de residência?.Pergunte ao Advogado. Moro em Portugal e quero ir para Espanha. Como fazer?