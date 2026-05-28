Espanha é a nova "queridinha" dos brasileiros.
Espanha é a nova "queridinha" dos brasileiros.Foto: Canva
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Pergunte ao Advogado. Moro em Portugal e quero ir para Espanha. Como fazer?

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O advogado brasileiro André Lima responde, todas as semanas, a uma dúvida dos leitores e leitoras do DN Brasil sobre imigração

Portugal tem se fechado com mudanças na Lei de Estrangeiros, e muitos imigrantes agora olham para a Espanha. Se você vive legalmente em Portugal e sonha com uma nova etapa na Espanha, é hora de planejar. A autorização de residência em Portugal é um pré-requisito, mas não basta para simplesmente cruzar a fronteira e permanecer no país.

A União Europeia aprovou a Diretiva 1233/2024, mas isso não garante residência automática em outro Estado-membro. Na Espanha, será necessário enquadrar-se em vias específicas, como uma oferta de trabalho, um visto para nômades digitais ou o reagrupamento familiar, caso exista um familiar elegível.

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Diante do cenário atual em Portugal, com a redução de algumas das vias utilizadas por estrangeiros para regularização e novas propostas legislativas que pretendem limitar ainda mais mecanismos como a autorização de residência por estudo profissionalizante e o reagrupamento familiar de pais de estudantes menores, muitos imigrantes passaram a voltar os olhos para a Espanha.

As alterações recentemente aprovadas pelo Conselho de Ministros aumentaram a insegurança de quem ainda busca uma solução migratória no país. Por isso, estar legalmente regularizado em Portugal tornou-se um ponto essencial para quem pretende iniciar um processo de residência em outro país da União Europeia.

Informe-se sobre as oportunidades que a Espanha oferece e procure um caminho que se adeque ao seu perfil. Afinal, se o futuro está na Espanha, ele precisa ser construído com planejamento e segurança jurídica.

O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.
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