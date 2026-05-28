Pergunte ao Advogado. Moro em Portugal e quero ir para Espanha. Como fazer?

O advogado brasileiro André Lima responde, todas as semanas, a uma dúvida dos leitores e leitoras do DN Brasil sobre imigração. Portugal tem se fechado com mudanças na Lei de Estrangeiros, e muitos imigrantes agora olham para a Espanha. Se você vive legalmente em Portugal e sonha com uma nova etapa na Espanha, é hora de planejar. A autorização de residência em Portugal é um pré-requisito, mas não basta para simplesmente cruzar a fronteira e permanecer no país.A União Europeia aprovou a Diretiva 1233/2024, mas isso não garante residência automática em outro Estado-membro. Na Espanha, será necessário enquadrar-se em vias específicas, como uma oferta de trabalho, um visto para nômades digitais ou o reagrupamento familiar, caso exista um familiar elegível.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Diante do cenário atual em Portugal, com a redução de algumas das vias utilizadas por estrangeiros para regularização e novas propostas legislativas que pretendem limitar ainda mais mecanismos como a autorização de residência por estudo profissionalizante e o reagrupamento familiar de pais de estudantes menores, muitos imigrantes passaram a voltar os olhos para a Espanha.As alterações recentemente aprovadas pelo Conselho de Ministros aumentaram a insegurança de quem ainda busca uma solução migratória no país. Por isso, estar legalmente regularizado em Portugal tornou-se um ponto essencial para quem pretende iniciar um processo de residência em outro país da União Europeia.Informe-se sobre as oportunidades que a Espanha oferece e procure um caminho que se adeque ao seu perfil. Afinal, se o futuro está na Espanha, ele precisa ser construído com planejamento e segurança jurídica..\nO DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Diretiva 123 da UE já está em vigor, mas não facilita mudança para outro país.Pergunte ao Advogado. É possível trabalhar em Portugal sem autorização de residência?