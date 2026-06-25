A dúvida enviada esta semana pelo leitor é muito comum entre os imigrantes que vivem em Portugal. Afinal, quem recebe uma autorização de residência temporária precisa comprovar um ano inteiro de contribuições para a Segurança Social na hora da renovação? A resposta é não.A legislação portuguesa não estabelece um período mínimo de doze meses de descontos como requisito para renovar uma autorização de residência. O que a lei exige é que o cidadão estrangeiro continue a reunir as condições que justificam a manutenção do seu direito de residir em Portugal, entre elas a existência de meios de subsistência, alojamento adequado, situação fiscal e contributiva regularizada e inexistência de impedimentos legais para a renovação.Na prática, isso significa que as contribuições para a Segurança Social são importantes porque ajudam a demonstrar que o estrangeiro exerce uma atividade profissional e possui rendimentos. Contudo, não existe uma regra que determine que apenas quem tiver doze meses completos de descontos poderá renovar a autorização de residência.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsAppCada situação deve ser analisada individualmente. Um trabalhador que iniciou funções há poucos meses, mas mantém um contrato de trabalho válido, recibos de vencimento, contribuições em dia e condições económicas para se sustentar, poderá preencher os requisitos legais para a renovação. Da mesma forma, um trabalhador independente poderá comprovar a sua atividade através dos recibos emitidos, declarações fiscais e demais elementos que demonstrem rendimentos efetivos.Também é importante lembrar que a AIMA verifica se as obrigações perante a Autoridade Tributária e a Segurança Social estão regularizadas. Dívidas ou incumprimentos podem dificultar o deferimento do pedido, mesmo quando existe atividade profissional.Por isso, quem se aproxima da data de renovação deve preparar a documentação com antecedência e não acreditar em informações divulgadas sem fundamento jurídico. A análise é feita com base no cumprimento dos requisitos previstos na lei e não apenas no número de meses de contribuições.Antes de apresentar o pedido de renovação, vale a pena confirmar se toda a documentação está atualizada e se existem elementos suficientes para demonstrar que continua a reunir as condições exigidas para permanecer legalmente em Portugal. Em muitos casos, uma análise preventiva evita notificações, pedidos de documentos adicionais e até um eventual indeferimento..Tem uma pergunta?Basta enviar para o e-mail dnbrasil@dn.pt.O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Governo acaba com "deferimento tácito" para renovações de títulos de residência .Pergunte ao Advogado. É possível trabalhar em Portugal sem autorização de residência?