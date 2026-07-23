Essa foi a dúvida enviada por um leitor que representa a realidade de milhares de estrangeiros em Portugal neste momento. Afinal, muitas pessoas solicitaram a autorização de residência com base nos estudos, mas enfrentaram um problema que foge completamente do seu controle: a demora da AIMA em analisar os processos.Não é raro encontrar casos em que o estudante concluiu o curso e, mesmo assim, continua aguardando a entrevista, que muitas vezes é marcada para daqui a meses (há marcações para março de 2027). A primeira reação costuma ser de preocupação: se o curso já terminou, será que o pedido perde a validade?A resposta, em regra, é não.O mais importante é verificar se, no momento em que o pedido foi apresentado, todos os requisitos legais estavam preenchidos. Se o estudante estava regularmente matriculado, frequentava o curso e apresentou a documentação exigida, o pedido nasceu válido.A conclusão do curso durante a espera é uma consequência natural da demora da Administração. Não seria razoável que o próprio atraso da AIMA fosse utilizado para retirar um direito de quem cumpriu a lei e aguardou pacientemente pela análise do seu processo. Inclusive, os princípios da boa administração, da boa-fé e da proteção da confiança impedem que o cidadão seja prejudicado exclusivamente pela morosidade do Estado.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Isso não significa, porém, que a entrevista será uma mera formalidade.Na data do atendimento, a AIMA poderá querer conhecer a situação atual do requerente. Por isso, é importante apresentar o certificado de conclusão do curso e demonstrar que continuou a cumprir as restantes obrigações legais durante todo o período de espera, como manter a morada atualizada, os meios de subsistência e os demais requisitos exigidos pela lei. Caso já esteja trabalhando ou tenha mudado sua situação, essa informação também deverá ser apresentada.Outro ponto importante é que as recentes alterações na Lei de Estrangeiros, já aprovadas pelo Parlamento, buscam restringir essa via de regularização para novos pedidos. No entanto, quem apresentou o requerimento antes da mudança legislativa tem fundamentos para defender que o seu processo seja analisado de acordo com a legislação vigente na data em que o pedido foi apresentado.Em outras palavras, a demora da Administração não deve servir para retirar direitos de quem agiu corretamente.Se você está nessa situação, mantenha toda a documentação organizada e acompanhe o andamento do processo. Cada caso deve ser analisado individualmente, mas, em regra, concluir o curso antes da entrevista não significa perder automaticamente o direito à autorização de residência. O que realmente importa é demonstrar que, quando o pedido foi apresentado, todos os requisitos legais estavam devidamente preenchidos e que a única razão para a mudança da sua situação foi o tempo excessivo de espera da própria Administração..Tem uma pergunta?Basta enviar para o e-mail dnbrasil@dn.pt.O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Pergunte ao Advogado. Preciso de um ano de descontos para renovar minha autorização de residência?.AIMA começa a agendar entrevistas de imigrantes que pediram regularização por curso profissionalizante