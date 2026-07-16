Imigrantes vão receber agendamento por e-mail.
Imigrantes vão receber agendamento por e-mail.Foto: Gerardo Santos
DN Brasil

AIMA começa a agendar entrevistas de imigrantes que pediram regularização por curso profissionalizante

São cerca de 20 mil pedidos, que estão sendo marcados para a partir de outubro
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Imigrantes que solicitaram a regularização com base em curso profissionalizante devem ficar atentos ao e-mail. O DN Brasil apurou que a Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA) começou a agendar as entrevistas dos requerentes que preencheram o formulário disponibilizado em abril.

Ao todo, são cerca de 20 mil agendamentos. Segundo fonte da agência, estão sendo enviados por dia aproximadamente dois mil e-mails de convocação. A mesma fonte orienta que esses imigrantes "não gastem dinheiro com ações judiciais" e garante que todas as pessoas que fizeram o pedido pelo portal da AIMA serão contatadas.

O DN Brasil apurou ainda que a AIMA adotará critérios rigorosos na análise desses pedidos, sobretudo nos processos baseados em cursos profissionalizantes. Entre os requisitos que serão verificados estão a entrada regular em Portugal e a permanência contínua no país durante esse período, sem ausências do território nacional.

As entrevistas presenciais estão sendo marcadas para o outono, a partir de outubro. Até lá, a maior parte das vagas de atendimento permanece destinada aos processos de reagrupamento familiar.

Em relação aos locais, a agência tem priorizado que seja perto de onde o imigrante mora. No entanto, residentes de Lisboa e do Porto estão mais suscetíveis a agendamentos mais longe, por causa do grande volume de atendimentos nestas cidades.

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A AIMA pretende marcar, até o fim de julho, todos os agendamentos pendentes. Esse é um dos passos para atingir o objetivo de "responder no dia", ou seja, reduzir o tempo de espera para novos atendimentos e disponibilizar vagas com maior rapidez.

Segundo a mesma fonte, em alguns casos as decisões já estão sendo tomadas em até duas semanas. "Muito depende da boa instrução dos processos, sem documentos em falta", afirmou.

Outra novidade é que, "em breve", a agência deverá apresentar uma "solução rápida e eficiente" para os pedidos de autorização de residência de longa duração.

amanda.lima@dn.pt

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