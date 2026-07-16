Imigrantes que solicitaram a regularização com base em curso profissionalizante devem ficar atentos ao e-mail. O DN Brasil apurou que a Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA) começou a agendar as entrevistas dos requerentes que preencheram o formulário disponibilizado em abril.Ao todo, são cerca de 20 mil agendamentos. Segundo fonte da agência, estão sendo enviados por dia aproximadamente dois mil e-mails de convocação. A mesma fonte orienta que esses imigrantes "não gastem dinheiro com ações judiciais" e garante que todas as pessoas que fizeram o pedido pelo portal da AIMA serão contatadas.O DN Brasil apurou ainda que a AIMA adotará critérios rigorosos na análise desses pedidos, sobretudo nos processos baseados em cursos profissionalizantes. Entre os requisitos que serão verificados estão a entrada regular em Portugal e a permanência contínua no país durante esse período, sem ausências do território nacional.As entrevistas presenciais estão sendo marcadas para o outono, a partir de outubro. Até lá, a maior parte das vagas de atendimento permanece destinada aos processos de reagrupamento familiar. Em relação aos locais, a agência tem priorizado que seja perto de onde o imigrante mora. No entanto, residentes de Lisboa e do Porto estão mais suscetíveis a agendamentos mais longe, por causa do grande volume de atendimentos nestas cidades.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!A AIMA pretende marcar, até o fim de julho, todos os agendamentos pendentes. Esse é um dos passos para atingir o objetivo de "responder no dia", ou seja, reduzir o tempo de espera para novos atendimentos e disponibilizar vagas com maior rapidez.Segundo a mesma fonte, em alguns casos as decisões já estão sendo tomadas em até duas semanas. "Muito depende da boa instrução dos processos, sem documentos em falta", afirmou.Outra novidade é que, "em breve", a agência deverá apresentar uma "solução rápida e eficiente" para os pedidos de autorização de residência de longa duração.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Número de Segurança Social na AIMA não resolve impasse enfrentado por imigrantes para conseguir emprego.AIMA abre agendamento de residência via cursos profissionalizantes