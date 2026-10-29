Imagine precisar renovar seu passaporte brasileiro, entrar no sistema do Consulado e descobrir que não consegue sequer avançar com o pedido porque existe uma irregularidade no seu CPF. Para quem mora fora do Brasil, uma situação aparentemente simples pode se transformar em uma grande dor de cabeça.Essa é a realidade enfrentada pelo leitor desta semana e, embora muitos brasileiros não saibam, existem diferentes motivos que podem levar à irregularidade do CPF. A boa notícia é que há procedimentos para esclarecer e, quando cabível, resolver o problema sem precisar viajar ao Brasil.Por que meu CPF pode ter sido cancelado?O primeiro passo é compreender que nem todo CPF irregular está efetivamente cancelado. Segundo a Receita Federal, o CPF pode apresentar diferentes situações cadastrais. Quando está "suspenso", normalmente existem informações incorretas ou incompletas no cadastro.Quando aparece como "pendente de regularização", geralmente significa que o contribuinte deixou de apresentar alguma declaração de Imposto de Renda à qual estava obrigado.Já o CPF "cancelado" representa uma situação diferente, que pode decorrer da existência de mais de uma inscrição para a mesma pessoa, de uma decisão administrativa ou de uma determinação judicial.Portanto, não é correto presumir que o CPF foi cancelado simplesmente porque o cidadão deixou de votar, não declarou Imposto de Renda ou passou muitos anos morando fora do Brasil.Como descobrir o motivo e regularizar o CPF?O procedimento começa com uma consulta gratuita no site oficial da Receita Federal, na área "Meu CPF". Ao informar o número do CPF e a data de nascimento, o cidadão poderá verificar sua situação cadastral.Se o documento estiver suspenso, será necessário corrigir as informações inconsistentes. Se estiver pendente de regularização, deverá verificar quais declarações de Imposto de Renda precisam ser entregues.Entretanto, se estiver efetivamente cancelado, o caminho é diferente. Nesse caso, o cidadão deverá procurar a Receita Federal para identificar a causa do cancelamento e solicitar, quando juridicamente possível, o restabelecimento da inscrição.Para os brasileiros residentes em Portugal, existe a possibilidade de buscar atendimento à distância, inclusive por meio do canal da Receita Federal destinado a residentes no exterior: cpf.residente.exterior@rfb.gov.br.É importante reunir os documentos de identificação, o número do CPF, o comprovante da situação cadastral e eventuais documentos que ajudem a esclarecer a divergência.E quanto ao passaporte brasileiro?A emissão do passaporte brasileiro no exterior é realizada pelos postos consulares, observadas as exigências documentais e os procedimentos estabelecidos pelo Ministério das Relações Exteriores.Se uma irregularidade no CPF estiver impedindo o preenchimento do formulário ou o agendamento, o cidadão deve identificar em qual etapa ocorre o bloqueio e procurar esclarecimentos junto ao Consulado competente.É importante compreender que o cancelamento do CPF não significa a perda da nacionalidade brasileira, tampouco elimina o direito do cidadão à documentação brasileira.Por isso, caso o sistema impeça o prosseguimento do pedido, recomendo guardar os comprovantes do erro e solicitar uma orientação formal ao Consulado, especialmente quando houver urgência documental.Quem mora fora do Brasil precisa manter o CPF regular?Sim. A residência no exterior não elimina a importância do CPF, especialmente para quem mantém contas bancárias, imóveis, investimentos ou outras relações jurídicas no Brasil.Entretanto, morar fora do país não constitui, por si só, motivo para o cancelamento do documento. Da mesma forma, nem todo brasileiro residente no exterior está obrigado a apresentar anualmente a declaração de Imposto de Renda.É necessário avaliar a situação fiscal e cadastral de cada pessoa, inclusive eventual saída definitiva do Brasil.Qual é a minha orientação?O principal cuidado é não tentar resolver todos os casos da mesma maneira. Um CPF suspenso pode exigir apenas a atualização de dados, enquanto um CPF cancelado pode demandar uma análise administrativa mais aprofundada.Para o leitor desta semana, minha recomendação é consultar imediatamente a situação cadastral, confirmar o motivo do cancelamento junto à Receita Federal e, paralelamente, comunicar ao Consulado a dificuldade enfrentada para solicitar o passaporte..Tem uma pergunta?Basta enviar para o e-mail dnbrasil@dn.pt.O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Pergunte ao Advogado. Não justifiquei meu voto e meu título foi cancelado. Como resolver?.Não foi votar? Saiba como justificar