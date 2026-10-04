O voto para brasileiros continua sendo obrigatório, mesmo para quem vive no Exterior. Assim, é necessário fazer a justificativa do voto, para evitar problemas com a justiça eleitoral. Para o eleitor que está fora do país, por exemplo, não estar em dia com esta obrigação pode trazer implicações diretas. É o caso de não conseguir renovar o passaporte, documento essencial para quem vive fora do Brasil.Como fazer?A maneira mais prática é utilizar o e-Título. O aplicativo é gratuito e intuitivo, com a opção "Justificativa de ausência". Outro caminho é o site Autoatendimento Eleitoral – Título Net, um serviço da Justiça Eleitoral. Esse procedimento pode ser feito até 3 de dezembro.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Tem diferença o dia da justificativa?Sim. No dia da eleição, a justificativa não exige documento que comprove o motivo da ausência. Já na justificativa apresentada depois, o TSE exige documentação que comprove por que não foi possível comparecer à urna. No caso do eleitor que está em Portugal e não transferiu o título, o passaporte é um documento que pode ser utilizado para comprovar a ausência.Podem não aceitar?Sim. A documentação serve para comprovar o motivo informado, mas a decisão sobre aceitar ou não a justificativa é da Justiça Eleitoral. Se for aceita, a justificativa é registrada no histórico eleitoral. Se for rejeitada, o eleitor precisará regularizar o débito, normalmente por meio do pagamento da multa eleitoral, de até R$ 3,51 por turno/eleição.Posso votar em trânsito?Depende. Em Portugal, não existe voto em trânsito. Se o eleitor estiver no Brasil, poderá votar em trânsito, mas somente se tiver solicitado esse procedimento dentro do prazo estabelecido pela Justiça Eleitoral. O prazo para 2026 já terminou.E se tiver segundo turno?A Justiça Eleitoral considera cada turno como uma eleição para fins de justificativa. Ou seja, se houver segundo turno, será necessário justificar novamente, com prazo até 8 de janeiro de 2027.O que acontece se eu não votar e não justificar?O cidadão ou cidadã fica em débito com a Justiça Eleitoral. Para quem mora no Exterior, isso pode trazer problemas. Na renovação do passaporte, por exemplo, a situação eleitoral regular pode ser exigida.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Como justificar o voto nas eleições brasileiras.Pergunte ao Advogado. Não justifiquei meu voto e meu título foi cancelado. Como resolver?