Essa é uma dúvida muito comum entre brasileiros que arrendam um imóvel em Portugal. Afinal, ter o contrato devidamente registrado é importante não apenas para garantir maior segurança jurídica, mas também porque esse documento pode ser exigido em diversos procedimentos, como pedidos e renovações da autorização de residência.A boa notícia é que essa verificação pode ser feita pela internet. Basta aceder ao Portal das Finanças, entrar na área pessoal utilizando a Chave Móvel Digital ou o NIF e a respetiva palavra-passe de acesso e seguir o caminho: Todos os Serviços > Renda > Consultar Recibos > Locatário. Se o contrato tiver sido comunicado à Autoridade Tributária, ele aparecerá vinculado ao seu imóvel e às partes envolvidas, assim como os recibos emitidos pelo senhorio.Caso tenha dificuldade para fazer essa consulta online, também é possível confirmar a informação presencialmente em qualquer balcão de atendimento das Finanças.A comunicação do contrato de arrendamento à Autoridade Tributária é, por lei, uma obrigação do proprietário do imóvel. O registo é realizado eletronicamente no Portal das Finanças, mediante o preenchimento dos dados do contrato, das partes, do imóvel, do valor da renda e da data de início do arrendamento.Entretanto, caso o proprietário não cumpra essa obrigação, o próprio inquilino também pode comunicar o contrato às Finanças. Essa possibilidade existe para proteger o arrendatário e evitar que ele seja prejudicado pela falta de registo.No momento do registo é devido o pagamento do Imposto do Selo, que corresponde a 10% do valor de uma renda mensal. Trata-se de uma taxa paga apenas uma única vez, no momento do registo do contrato. Por exemplo, se a renda mensal for de 500 euros, o valor do Imposto do Selo será de 50 euros. Em regra, essa despesa é da responsabilidade do proprietário, já que é ele quem deve comunicar o contrato às Finanças.Além de conferir maior segurança jurídica, o registo do contrato traz importantes benefícios para o inquilino. Com o contrato devidamente comunicado e os recibos de renda emitidos corretamente, as despesas com habitação podem ser consideradas para efeitos de dedução no IRS, reduzindo o imposto a pagar ou aumentando uma eventual restituição. Da mesma forma, um contrato registado costuma ser um requisito para solicitar programas públicos de apoio à habitação, como auxílios ao pagamento da renda, desde que também sejam cumpridos os restantes critérios exigidos por cada programa.Por isso, sempre que assinar um contrato de arrendamento em Portugal, vale a pena confirmar se ele foi devidamente registado nas Finanças. Esse simples cuidado pode evitar problemas futuros, garantir acesso a benefícios fiscais e sociais e assegurar que o contrato seja reconhecido oficialmente perante as autoridades portuguesas..Tem uma pergunta?Basta enviar para o e-mail dnbrasil@dn.pt.O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Pergunte ao Advogado. Preciso de um ano de descontos para renovar minha autorização de residência?.Pergunte ao Advogado. É possível trabalhar em Portugal sem autorização de residência?