A comunicação do contrato de arrendamento à Autoridade Tributária é, por lei, uma obrigação do proprietário do imóvel.
A comunicação do contrato de arrendamento à Autoridade Tributária é, por lei, uma obrigação do proprietário do imóvel.Foto: Gerardo Santos
Pergunte ao Advogado

Pergunte ao Advogado. Como saber se o proprietário registrou meu contrato de nas Finanças?

Tem uma pergunta? Basta enviar para o e-mail dnbrasil@dn.pt que a resposta será publicada às quintas-feiras no DN Brasil.
Publicado a

Essa é uma dúvida muito comum entre brasileiros que arrendam um imóvel em Portugal. Afinal, ter o contrato devidamente registrado é importante não apenas para garantir maior segurança jurídica, mas também porque esse documento pode ser exigido em diversos procedimentos, como pedidos e renovações da autorização de residência.

A boa notícia é que essa verificação pode ser feita pela internet. Basta aceder ao Portal das Finanças, entrar na área pessoal utilizando a Chave Móvel Digital ou o NIF e a respetiva palavra-passe de acesso e seguir o caminho: Todos os Serviços > Renda > Consultar Recibos > Locatário. Se o contrato tiver sido comunicado à Autoridade Tributária, ele aparecerá vinculado ao seu imóvel e às partes envolvidas, assim como os recibos emitidos pelo senhorio.

Caso tenha dificuldade para fazer essa consulta online, também é possível confirmar a informação presencialmente em qualquer balcão de atendimento das Finanças.

A comunicação do contrato de arrendamento à Autoridade Tributária é, por lei, uma obrigação do proprietário do imóvel. O registo é realizado eletronicamente no Portal das Finanças, mediante o preenchimento dos dados do contrato, das partes, do imóvel, do valor da renda e da data de início do arrendamento.

Entretanto, caso o proprietário não cumpra essa obrigação, o próprio inquilino também pode comunicar o contrato às Finanças. Essa possibilidade existe para proteger o arrendatário e evitar que ele seja prejudicado pela falta de registo.

No momento do registo é devido o pagamento do Imposto do Selo, que corresponde a 10% do valor de uma renda mensal. Trata-se de uma taxa paga apenas uma única vez, no momento do registo do contrato. Por exemplo, se a renda mensal for de 500 euros, o valor do Imposto do Selo será de 50 euros. Em regra, essa despesa é da responsabilidade do proprietário, já que é ele quem deve comunicar o contrato às Finanças.

Além de conferir maior segurança jurídica, o registo do contrato traz importantes benefícios para o inquilino. Com o contrato devidamente comunicado e os recibos de renda emitidos corretamente, as despesas com habitação podem ser consideradas para efeitos de dedução no IRS, reduzindo o imposto a pagar ou aumentando uma eventual restituição. Da mesma forma, um contrato registado costuma ser um requisito para solicitar programas públicos de apoio à habitação, como auxílios ao pagamento da renda, desde que também sejam cumpridos os restantes critérios exigidos por cada programa.

Por isso, sempre que assinar um contrato de arrendamento em Portugal, vale a pena confirmar se ele foi devidamente registado nas Finanças. Esse simples cuidado pode evitar problemas futuros, garantir acesso a benefícios fiscais e sociais e assegurar que o contrato seja reconhecido oficialmente perante as autoridades portuguesas.

Tem uma pergunta?
Basta enviar para o e-mail dnbrasil@dn.pt
O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.
A comunicação do contrato de arrendamento à Autoridade Tributária é, por lei, uma obrigação do proprietário do imóvel.
Pergunte ao Advogado. Preciso de um ano de descontos para renovar minha autorização de residência?
A comunicação do contrato de arrendamento à Autoridade Tributária é, por lei, uma obrigação do proprietário do imóvel.
Pergunte ao Advogado. É possível trabalhar em Portugal sem autorização de residência?
AIMA
Habitação
Finanças
Pergunte ao Advogado
moradia
Diário de Notícias
www.dn.pt