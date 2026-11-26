Nos últimos dias, uma situação tem gerado preocupação entre os imigrantes em Portugal: estrangeiros que estão em processo de regularização, alguns inclusive com ações judiciais em andamento contra a AIMA, têm relatado o recebimento de notificações para abandonar o país após abordagens policiais.Imagine estar há meses ou até anos tentando regularizar sua situação, trabalhando, pagando impostos, contribuindo para a Segurança Social e, de repente, receber uma notificação para deixar Portugal.O que fazer? Será que a polícia pode emitir essa notificação mesmo quando existe um processo de residência em andamento?Antes de responder, precisamos compreender que Portugal vive uma realidade migratória bastante particular. Milhares de estrangeiros precisaram recorrer aos tribunais para conseguir um simples agendamento ou uma decisão sobre seus pedidos de autorização de residência. Muitos ainda aguardam uma sentença, enquanto outros, mesmo após uma decisão judicial favorável, continuam esperando que a Administração Pública cumpra suas obrigações.Em muitos desses casos, a ausência de um título de residência não decorre da falta de iniciativa do estrangeiro, mas da própria incapacidade do Estado português de dar uma resposta em tempo razoável.Entretanto, é fundamental compreender que estar em processo de regularização não significa, necessariamente, estar em situação migratória regular. Cada caso precisa ser analisado de acordo com suas particularidades e com a legislação aplicável.Ande sempre documentadoDiante do atual cenário de fiscalização migratória em Portugal, uma das principais orientações que tenho dado aos imigrantes é que estejam sempre munidos dos documentos que comprovem sua situação no país.Além do passaporte, tenha consigo os comprovantes de pedidos apresentados à AIMA, confirmações de agendamento, notificações recebidas, títulos de residência anteriores e outros documentos relevantes.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp! Se você ingressou com uma ação judicial contra a AIMA, tenha também o comprovante de entrada da ação, o número do processo e, caso exista, a decisão judicial.Recomendo que mantenha esses documentos organizados no celular, disponíveis mesmo sem acesso à internet, e, preferencialmente, tenha uma cópia impressa dos mais importantes.Não adianta ter uma série de documentos guardados em casa ou no escritório do seu advogado se, no momento de uma abordagem policial, você não consegue demonstrar sua situação.Saiba explicar sua situação migratóriaTão importante quanto andar documentado é saber explicar por qual motivo você ainda não possui uma autorização de residência.Tenho percebido que muitos estrangeiros sequer sabem informar ao abrigo de qual artigo da Lei de Estrangeiros estão tentando se regularizar, qual é o objeto da ação judicial que ingressaram ou em que fase se encontra seu processo.Durante uma abordagem policial, não basta simplesmente dizer que tem um advogado ou que possui um processo na Justiça.É importante saber explicar quando chegou a Portugal, qual é o fundamento do seu pedido de residência, quais diligências já realizou e por qual motivo ainda não possui o documento.O agente policial pode não ter acesso imediato a todas as informações relativas ao seu processo administrativo ou judicial. Por isso, apresentar documentos e informações claras pode fazer toda a diferença.Mantenha a calma, colabore com as autoridades e, caso necessário, solicite que as informações apresentadas sejam devidamente verificadas.Ter um agendamento ou uma ação judicial impede uma notificação de abandono?Não necessariamente.É preciso distinguir a existência de um agendamento na AIMA, um pedido de autorização de residência efetivamente apresentado e uma ação judicial em andamento.Uma ação judicial que pretende obrigar a AIMA a realizar um agendamento, por exemplo, não produz necessariamente os mesmos efeitos de uma decisão judicial que determine a proteção da permanência do estrangeiro em território nacional.Da mesma forma, existem situações em que a legislação protege a permanência do estrangeiro enquanto aguarda uma decisão administrativa, desde que estejam reunidos determinados pressupostos legais.Por isso, não podemos generalizar.É fundamental que o estrangeiro conheça os efeitos jurídicos do seu processo e não tenha uma falsa sensação de segurança pelo simples fato de possuir uma ação judicial em andamento.Recebi uma notificação para abandonar Portugal. O que devo fazer?Em primeiro lugar, não entre em desespero, mas também não ignore a notificação.Com as recentes alterações à Lei de Estrangeiros, é necessário ter especial atenção ao conteúdo e ao fundamento legal do documento recebido.Desde 11 de setembro de 2026, o artigo 138.º da Lei de Estrangeiros passou a estabelecer o dever de abandono do território nacional na sequência do indeferimento de um pedido de permanência ou residência, ou do cancelamento de um visto ou título de residência, fixando um prazo de saída entre 20 e 30 dias.Portanto, é fundamental verificar se existe efetivamente uma decisão administrativa que fundamenta a notificação, sobretudo quando o estrangeiro ainda possui um processo de regularização pendente.Se você considera que a notificação foi emitida indevidamente, existem mecanismos jurídicos que permitem contestar a decisão administrativa e, quando necessário, solicitar judicialmente a suspensão dos seus efeitos.Se já possui uma ação judicial contra a AIMA, comunique imediatamente o ocorrido ao advogado responsável pelo processo. Essa nova circunstância poderá justificar a adoção de outras medidas judiciais, inclusive de caráter urgente.O que não se deve fazer é simplesmente ignorar a notificação por acreditar que a existência de um processo judicial anterior já garante alguma proteção.Cuidado com as consequências no Espaço SchengenOutro ponto que merece especial atenção é que a legislação atualmente em vigor prevê o registro do dever de abandono no Sistema de Informação Schengen (SIS), como indicação de regresso, pelo período de um ano.Embora essa indicação não corresponda automaticamente a uma proibição de entrada, poderá gerar dificuldades em futuras fiscalizações e procedimentos migratórios, inclusive em outros países europeus.O descumprimento do dever de abandono também poderá dar origem a um procedimento de afastamento coercivo, com consequências ainda mais graves.Por essa razão, tão importante quanto questionar a legalidade da decisão é avaliar a necessidade de suspender seus efeitos e solicitar a eliminação de eventuais registros indevidos.O estrangeiro deve ser penalizado pela demora do próprio Estado?Essa é uma reflexão que considero necessária diante do atual cenário migratório português.É legítimo que Portugal fiscalize a permanência de estrangeiros e exija o cumprimento da legislação. Entretanto, não podemos ignorar que milhares de imigrantes recorreram à Justiça justamente porque não conseguiram exercer seus direitos pelas vias administrativas.São pessoas que solicitaram agendamentos, enviaram e-mails, tentaram contatos telefônicos e, diante da ausência de respostas, tiveram que contratar advogados e recorrer aos tribunais.Agora, enquanto aguardam uma decisão judicial ou um atendimento na AIMA, muitos vivem com o receio de serem abordados pela polícia e obrigados a deixar o país.É razoável que essas pessoas suportem as consequências de uma demora para a qual não contribuíram?Na minha opinião, é fundamental que as autoridades, durante as fiscalizações, tenham a sensibilidade necessária para distinguir aqueles que simplesmente não buscaram regularizar sua permanência daqueles que tentaram, por todos os meios legalmente disponíveis, obter uma autorização de residência.Isso não significa conceder uma autorização de residência a quem não reúne os requisitos legais, mas garantir que cada situação seja devidamente analisada, respeitando os princípios da legalidade, da proporcionalidade, da boa-fé e da justiça.Minha orientação é que você conheça sua situação migratória, ande documentado, acompanhe seus processos e esteja preparado para explicar às autoridades o motivo pelo qual ainda não possui uma autorização de residência.E, caso receba uma notificação para abandonar Portugal, procure imediatamente orientação jurídica. Existem mecanismos de defesa, mas agir dentro do prazo pode ser determinante para o seu futuro no país.Afinal, se o Estado exige que o imigrante cumpra a lei, é igualmente legítimo que o imigrante exija que o Estado cumpra suas obrigações..Tem uma pergunta?Basta enviar para o e-mail dnbrasil@dn.pt.O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Pergunte ao Advogado. Minha residência venceu. Estou ilegal em Portugal?.Fiquei ilegal em Portugal e voltei ao Brasil. Posso regressar?