O que há de bom. Shows e festas brasileiras são destaques do fim de semana em Lisboa

Chegou a quinta-feira, dia da agenda cultural do DN Brasil para o fim de semane em Lisboa e arredores. Para os próximos dias, a cidade começa a ganhar mais movimento com shows de música brasileira, encontros luso-brasileiros e os alguns sinais de que o Carnaval já começa a se anunciar. A edição semanal da 'O que há de bom' está no ar!Fred Martins em shows especiaisDepois de 15 anos vivendo entre Portugal e Espanha, Fred Martins prepara o retorno definitivo ao Brasil com duas apresentações especiais em Lisboa. A primeira acontece nesta sexta-feira (23), no MACAM – Museu de Arte Contemporânea Armando Martins, em um formato mais intimista, com repertório baseado na bossa nova, canções autorais e releituras do cancioneiro português e hispano-americano, além de influências mouras.O show conta com a participação da violoncelista Sandra Martins, presença frequente em projetos importantes da cena musical portuguesa.Já na quarta-feira seguinte (28), fora do recorte do fim de semana, Fred sobe ao palco do Bota Anjos ao lado de Barbara Rodrix e Martin Sued & Orquestra Assintomática para o lançamento de Mundo Afora, álbum que cruza composições musicais e poesia.Quando? Sexta-feira (23), às 21h30Onde? MACAM – Museu de Arte Contemporânea Armando Martins (Belém)Preço? A partir de €15Festival BafafáO domingo (25) reserva um encontro entre Brasil e Portugal com o Festival Bafafá, que ocupa a Casa do Capitão em uma programação dedicada à música independente e a lançamentos recentes em vinil. A proposta é reunir artistas que produzem fora do circuito comercial, com discos físicos feitos de forma artesanal e apresentações pensadas para uma relação mais próxima com o público.A partir das 15h, passam pelo palco nomes como Alvaro Lancellotti, Diogo Picão, Jhon Douglas, LUIZGA e o trio luso-brasileiro Trinka, que encerra a tarde. O festival funciona como um ponto de encontro da cena autoral, apostando na escuta, na convivência e na circulação da produção independente.Quando? Domingo (25), das 15h às 19hOnde? Casa do Capitão (zona oriental de Lisboa)Preço? €22Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Baile da União na Fábrica Braço de PrataTambém no domingo (25), Lisboa começa a entrar no clima de Carnaval com o Baile da União, encontro promovido pela União dos Blocos de Carnaval de Rua, na Fábrica Braço de Prata, em Marvila. O evento marca simbolicamente a abertura da temporada carnavalesca de 2026 e reúne músicos, foliões e coletivos que constroem o Carnaval de rua da cidade ao longo do ano, com forte presença da comunidade brasileira.Participam do baile blocos como Qui Nem Jiló, Sardinhas Nómades, Palhinha Maluca, Boi Tabaco, Baque Mulher Lisboa, Baque do Tejo e outros grupos que representam diferentes linguagens do Carnaval brasileiro adaptadas à realidade lisboeta. A festa começa às 15h e segue até 1h, em clima de celebração coletiva e aquecimento para os próximos meses.Quando? Domingo (25), das 15h à 1hOnde? Fábrica Braço de Prata (Marvila)Preço? €10