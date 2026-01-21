Baile da União antecipa clima do Carnaval na Fábrica Braço de Prata

O Carnaval 2026 começa a dar os primeiros sinais em Lisboa neste domingo (25), com a realização do Baile da União, encontro promovido pela União dos Blocos de Carnaval de Rua. A iniciativa marca a abertura simbólica da temporada carnavalesca na cidade e reúne diferentes blocos que atuam ao longo do ano no fortalecimento do Carnaval de rua lisboeta, com forte presença da comunidade brasileira.O evento acontece na Fábrica Braço de Prata, em Marvila, entre as 15h e a 1h, funcionando como um aquecimento coletivo para o que virá nos meses seguintes. A proposta é juntar público, músicos e integrantes dos blocos num ambiente festivo, mas também de afirmação do Carnaval de rua como expressão cultural viva em Lisboa.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Participam do Baile da União blocos como Qui Nem Jiló, Sardinhas Nómades, Palhinha Maluca, Boi Tabaco, Blocu, Cuiqueiros de Lisboa, Baque Mulher Lisboa, Baque do Tejo, Carvalho em Pé e Bloquete. Os grupos representam diferentes linguagens do Carnaval brasileiro, como maracatu, samba, boi e percussão afro-brasileira, adaptadas à realidade lisboeta e à convivência multicultural da cidade.Criada para articular e fortalecer os blocos de rua, a União dos Blocos tem desempenhado um papel central na organização coletiva do Carnaval em Lisboa, promovendo encontros, debates e eventos que ajudam a estruturar a festa para além dos desfiles oficiais, com participação ativa da comunidade brasileira residente em Portugal.Vale lembrar que a Fábrica Braço de Prata fica na Rua da Fábrica de Material de Guerra, 1, em Marvila. A entrada no evento custa €10. nuno.tibirica@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Djavan volta a Portugal em 2026 com turnê que celebra 50 anos de carreira.Gilberto Gil se despede de Portugal com show no Porto em abril