Festival Bafafá reúne artistas do Brasil e de Portugal em Lisboa no próximo domingo

No próximo dia 25, um domingo, Lisboa recebe o Festival Bafafá, um encontro musical que reúne artistas do Brasil e de Portugal numa tarde de apresentações dedicada à produção independente. O evento acontece na Casa do Capitão, zona oriental da cidade, e junta músicos que lançaram recentemente trabalhos em formato físico, especialmente em vinil."Resolvemos fazer esse junta-junta para comemorar os lançamentos físicos e proporcionar um encontro mais próximo com o público. São todos discos de produção artesanal, com distribuição independente, e o concerto acaba sendo um momento especial de comunhão", afirma Juninho Ibituruna, músico participante da banda Trinka e um dos organizadores do festival.A programação tem início às 15h com o cantor e compositor brasileiro Alvaro Lancellotti, radicado em Lisboa, que apresenta repertório do álbum Arruda, Alfazema e Guiné, lançado em 2024 e marcado por referências às culturas afro-brasileiras e à espiritualidade. Às 15h50, sobe ao palco o músico português Diogo Picão, com canções do álbum Palavras Caras, trabalho autoral lançado recentemente..Na sequência, às 16h40, outro brasileiro radicado em Lisboa, Jhon Douglas, apresenta músicas do álbum Artista Chinelo, lançado em 2024. Às 17h30, é a vez de LUIZGA, que celebra o disco Yemamaya, e o encerramento do festival fica por conta do trio luso-brasileiro Trinka, que sobe ao palco às 18h10 para apresentar ao vivo o EP homônimo de estreia, cruzando percussões afro-brasileiras, eletrônica e poesia em língua portuguesa.Os ingressos para o Festival Bafafá já estão disponíveis para venda e podem ser adquiridos através deste link. Os ingressos custam €22.