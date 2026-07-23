Chegou a quinta-feira, dia da agenda cultural do DN Brasil para Lisboa e arredores. Para os próximos dias, destacamos o ciclo BRASLIA [em trânsito], com o contrabaixista Oswaldo Amorim em shows até sábado, a apresentação de "Águas da Amazônia", de Philip Glass, no MACAM, e a inauguração de um novo espaço com roda samba ao vivo na cidade e entrada livre na sexta (24).A edição semanal da 'O que há de bom' está no ar!Águas da Amazônia no MACAMAinda hoje (23), às 20h, o MACAM - Museu de Arte Contemporânea Armando Martins recebe uma raridade: as Percussões da Metropolitana interpretam "Águas da Amazônia", composição de Philip Glass criada em 1993 para uma coreografia do Grupo Corpo, de Belo Horizonte. A obra mistura o estilo minimalista do compositor americano com sonoridades que remetem às culturas indígenas da Amazônia, originalmente criadas pelo Uakti - um dos grupos de música instrumental brasileira mais importantes das últimas décadas.Quando? Hoje, quinta-feira (23), às 20hOnde? MACAM, Rua da Junqueira 66, LisboaPreço: €3BRASLIA [em trânsito] - Oswaldo Amorim e convidadosDesde ontem rola a maratona lisboeta do ciclo BRASLIA [em trânsito] - Ciclo Internacional de Música Brasileira, com o contrabaixista Oswaldo Amorim no Auditório Fernando Lopes-Graça, em Almada. Com mais de 40 anos de carreira e passagens ao lado de Branford Marsalis, Hermeto Pascoal e Hamilton de Holanda, Amorim chega a Portugal acompanhado do saxofonista paraense Paulo Levi - veterano de festivais como North Sea Jazz e Montreux, que já dividiu o palco com Herbie Hancock e Caetano Veloso.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsAppA programação segue na sexta (24), às 21h, no Café-Teatro Comuna, em Lisboa, e encerra no sábado (25), às 22h30, na Sala 6 - Be Jazz Café, no Barreiro. Em cada show, diferentes músicos brasileiros e portugueses se juntam ao palco. No sábado, ainda antes do show, às 17h30, a Escola de Jazz do Barreiro recebe uma masterclass gratuita com Amorim e Paulo Levi. Os ingressos para todos os shows custam €10.Quando? Sexta (24) às 21h em Lisboa; sábado (25) às 22h30 no BarreiroOnde? Café-Teatro Comuna (Lisboa) e Sala 6 - Be Jazz Café (Barreiro)Preço: €10Inauguração de novo espaço de roda de sambaNa sexta-feira (24), a partir das 17h, o Terminal de Cruzeiros de Lisboa ganha um novo endereço para a música brasileira: o Cavo Rooftop inaugura com uma festa de samba ao ar livre, organizada pelo Viva o Samba Lisboa - coletivo que há mais de duas décadas ajuda a escrever a história da cultura popular brasileira na cidade. A entrada, neste primeiro momento, é gratuita e representa a chegada de mais um espaço que quer dar voz ao samba na capital portuguesa. O DN Brasil, sempre atento à nossa arte na terrinha, já contou para você sobre vários outros grupos que contribuem para a celebração do samba em Lisboa, como é o caso do Coletivo Gira e do Samba em Alto Mar, dentre outros. Quando? Sexta-feira (24), a partir das 17hOnde? Cavo Rooftop, Terminal de Cruzeiros de LisboaPreço: Entrada livreAté semana que vem!nuno.tibirica@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Ciclo de Música Brasileira traz Oswaldo Amorim e convidados a Lisboa, Almada e Barreiro nesta semana.Djavan volta a Portugal em 2026 com turnê que celebra 50 anos de carreira