O contrabaixista brasileiro Oswaldo Amorim inicia nesta quarta-feira (22) uma série de apresentações em Portugal integrada ao BRASLIA [em trânsito] – Ciclo Internacional de Música Brasileira. A programação, que passa por Lisboa, Almada e Barreiro até sábado (25), contará com a participação especial do saxofonista paraense Paulo Levi e reunirá músicos brasileiros e portugueses em shows que aproximam a música instrumental brasileira, o jazz e a improvisação contemporânea.Com curadoria da Naná Maris Produções, o projeto nasceu em Brasília e tem como proposta promover encontros entre artistas de diferentes trajetórias. Ao longo da programação, Amorim dividirá o palco com músicos de destaque da cena do jazz em Portugal, em diferentes formações, fazendo com que cada apresentação tenha repertório e combinações próprias. Além dos shows, a agenda inclui uma masterclass gratuita ministrada por Oswaldo Amorim e Paulo Levi na Escola de Jazz do Barreiro.Com mais de 40 anos de carreira, Oswaldo Amorim é um dos nomes de referência do contrabaixo no jazz brasileiro contemporâneo. Ao longo de sua trajetória, apresentou-se em países como Argentina, Paraguai, Cuba, Equador, Estados Unidos, Portugal, Suíça, Rússia e Ucrânia, além de dividir o palco com artistas como Branford Marsalis, Hermeto Pascoal, Toninho Horta, Roberto Menescal, Hamilton de Holanda, Raul de Souza e Leo Gandelman.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!A turnê também ganha reforço do saxofonista Paulo Levi, natural de Belém do Pará, que construiu uma carreira internacional de mais de quatro décadas. O músico já se apresentou em festivais como North Sea Jazz Festival e Montreux Jazz Festival e trabalhou ao lado de nomes como Herbie Hancock, Caetano Veloso, João Bosco e Toninho Horta. Atualmente, divide-se entre Hong Kong e a China, conciliando a carreira artística com a docência. A programação reúne ainda músicos como Bruno Santos, João Moreira, Alexandre Frazão, Zé Soares, Junior Maceió e João Sousa, representantes das cenas do jazz e da música improvisada em Portugal.Os shows acontecem nesta quarta-feira (22), às 20h, no Carvoeiro 21, em Lisboa, na quinta-feira (23), às 21h, no Auditório Fernando Lopes-Graça, em Almada; na sexta-feira (24), às 21h, no Café-Teatro Comuna, em Lisboa; e no sábado (25), às 22h30, na Sala 6 - Be Jazz Café, no Barreiro.No mesmo dia, às 17h30, a Escola de Jazz do Barreiro recebe uma masterclass gratuita com Oswaldo Amorim e Paulo Levi. Os ingressos para os shows custam €10. .O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Djavan volta a Portugal em 2026 com turnê que celebra 50 anos de carreira.Gilberto Gil volta a Lisboa com espetáculo sinfônico no Coliseu dos Recreios em outubro