Chegou a quinta-feira, dia da agenda cultural do DN Brasil para Lisboa e arredores. Este é um fim de semana especial - e não apenas pela programação cultural. No domingo (4), Lisboa recebe o primeiro turno das eleições presidenciais brasileiras, e a capital portuguesa é o maior colégio eleitoral do Brasil fora do país, com quase 80 mil eleitores aptos a votar. Cultura e política, afinal, andam sempre juntas. Mas antes das urnas, o fim de semana tem forró ao pôr do sol no Miradouro da Graça, o show de estreia de Maddu na Badassery e o início do FESTin, festival de cinema em língua portuguesa que começa nesta quinta.A edição semanal da 'O que há de bom' está no ar!FESTin - Festival de Cinema Itinerante da Língua PortuguesaNesta quinta (1), começa o FESTin - Festival de Cinema Itinerante da Língua Portuguesa, que chega à sua 17ª edição com mais de 60 filmes distribuídos por 11 dias de programação gratuita no Fórum Lisboa, no Cinema City Campo Pequeno, no Auditório Camões e no espaço Avenidas. Este ano, o festival celebra também os 30 anos da CPLP, com programação que cruza ficção, documentário e mostras competitivas das múltiplas geografias lusófonas.Os destaques desta edição incluem a homenagem ao ator Reginaldo Faria, que estará presente com o filho Régis Faria na sessão de 9 de outubro, e ao produtor Cavi Borges, considerado um dos maiores do Brasil na atualidade, com sessões a partir do dia 7. A cantora Fernanda Abreu e Miguel Falabella, que encerra o festival com "Querido Mundo", também marcam presença. Todas as sessões são gratuitas.Quando? De 1 a 11 de outubro - consultar programação completa onlineOnde? Fórum Lisboa, Cinema City Campo Pequeno, Auditório Camões e outros espaçosPreço: Entrada gratuitaClique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Maddu na BadasseryNesta sexta (2), a partir das 22h, a Badassery, no Rato, recebe a estreia do projeto "Do Outro Lado" - uma série de três shows mensais da cantora brasileira Maddu, radicada em Lisboa, que antecipa o lançamento do álbum "Do Mesmo Lado, Só Que ao Contrário". A proposta é que cada apresentação vá revelando aos poucos o universo do novo disco, com diferentes convidados. Na primeira noite, Maddu recebe a cantora Rossana e o DJ set fica por conta de DIDI. O show vai até às 3h.Construindo o seu trabalho a partir das referências da música brasileira - sobretudo do Nordeste - cruzadas com a experiência da diáspora, Maddu é um dos nomes a acompanhar na cena musical brasileira de Lisboa.Quando? Sexta-feira (2), a partir das 22hOnde? Badassery, Rua do Sol ao Rato 71A, LisboaForró no Miradouro da GraçaNo sábado (3), a partir das 17h, o Miradouro da Graça recebe a primeira edição do Forró no Miradouro na sua nova casa. O projeto - que desde 2022 leva o forró para os espaços públicos de Lisboa, de graça e sem barreiras - muda-se para a Graça após passar pelas Portas do Sol, pelo Parque Eduardo VII, pela Alameda e por outros miradouros da cidade. Com 9 mil seguidores no Instagram e uma agenda semanal que orienta a comunidade forrozeira de Lisboa, o projeto é agora produzido pela Associação Cultural Diáspora.Quando? Sábado (3), a partir das 17hOnde? Miradouro da Graça, LisboaPreço: Entrada livreEleições brasileiras - domingo (4)Para fechar o fim de semana: no domingo (4), quase 80 mil brasileiros em Lisboa vão às urnas para o primeiro turno das eleições presidenciais. A votação acontece nos três prédios do consulado, com mais de 400 voluntários mobilizados e reforço nos transportes e na cobertura de dados móveis na área. Quando? Domingo (4)Onde? Local de votação conforme título eleitoralPreço: Gratuito - e obrigatórioAté semana que vem!.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Eleições brasileiras no domingo mobilizam milhares de pessoas em Lisboa, Porto e Faro.Em Lisboa, brasileiros vão poder votar com documento oficial de Portugal com foto