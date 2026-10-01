Forró no Miradouro terá nova casa a partir de sábado (3).
Forró no Miradouro terá nova casa a partir de sábado (3). Foto: DR
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O que há de bom. Fim de semana eleitoral em Lisboa tem forró, cinema e shows de artistas brasileiras

As dicas do seu fim de semana selecionadas pela equipe do DN Brasil.
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Chegou a quinta-feira, dia da agenda cultural do DN Brasil para Lisboa e arredores. Este é um fim de semana especial - e não apenas pela programação cultural. No domingo (4), Lisboa recebe o primeiro turno das eleições presidenciais brasileiras, e a capital portuguesa é o maior colégio eleitoral do Brasil fora do país, com quase 80 mil eleitores aptos a votar. Cultura e política, afinal, andam sempre juntas.

Mas antes das urnas, o fim de semana tem forró ao pôr do sol no Miradouro da Graça, o show de estreia de Maddu na Badassery e o início do FESTin, festival de cinema em língua portuguesa que começa nesta quinta.

A edição semanal da 'O que há de bom' está no ar!

FESTin - Festival de Cinema Itinerante da Língua Portuguesa

Nesta quinta (1), começa o FESTin - Festival de Cinema Itinerante da Língua Portuguesa, que chega à sua 17ª edição com mais de 60 filmes distribuídos por 11 dias de programação gratuita no Fórum Lisboa, no Cinema City Campo Pequeno, no Auditório Camões e no espaço Avenidas. Este ano, o festival celebra também os 30 anos da CPLP, com programação que cruza ficção, documentário e mostras competitivas das múltiplas geografias lusófonas.

Os destaques desta edição incluem a homenagem ao ator Reginaldo Faria, que estará presente com o filho Régis Faria na sessão de 9 de outubro, e ao produtor Cavi Borges, considerado um dos maiores do Brasil na atualidade, com sessões a partir do dia 7. A cantora Fernanda Abreu e Miguel Falabella, que encerra o festival com "Querido Mundo", também marcam presença. Todas as sessões são gratuitas.

Quando? De 1 a 11 de outubro - consultar programação completa online

Onde? Fórum Lisboa, Cinema City Campo Pequeno, Auditório Camões e outros espaços

Preço: Entrada gratuita

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Maddu na Badassery

Nesta sexta (2), a partir das 22h, a Badassery, no Rato, recebe a estreia do projeto "Do Outro Lado" - uma série de três shows mensais da cantora brasileira Maddu, radicada em Lisboa, que antecipa o lançamento do álbum "Do Mesmo Lado, Só Que ao Contrário". A proposta é que cada apresentação vá revelando aos poucos o universo do novo disco, com diferentes convidados. Na primeira noite, Maddu recebe a cantora Rossana e o DJ set fica por conta de DIDI. O show vai até às 3h.

Construindo o seu trabalho a partir das referências da música brasileira - sobretudo do Nordeste - cruzadas com a experiência da diáspora, Maddu é um dos nomes a acompanhar na cena musical brasileira de Lisboa.

Quando? Sexta-feira (2), a partir das 22h

Onde? Badassery, Rua do Sol ao Rato 71A, Lisboa

Forró no Miradouro da Graça

No sábado (3), a partir das 17h, o Miradouro da Graça recebe a primeira edição do Forró no Miradouro na sua nova casa. O projeto - que desde 2022 leva o forró para os espaços públicos de Lisboa, de graça e sem barreiras - muda-se para a Graça após passar pelas Portas do Sol, pelo Parque Eduardo VII, pela Alameda e por outros miradouros da cidade. Com 9 mil seguidores no Instagram e uma agenda semanal que orienta a comunidade forrozeira de Lisboa, o projeto é agora produzido pela Associação Cultural Diáspora.

Quando? Sábado (3), a partir das 17h

Onde? Miradouro da Graça, Lisboa

Preço: Entrada livre

Eleições brasileiras - domingo (4)

Para fechar o fim de semana: no domingo (4), quase 80 mil brasileiros em Lisboa vão às urnas para o primeiro turno das eleições presidenciais. A votação acontece nos três prédios do consulado, com mais de 400 voluntários mobilizados e reforço nos transportes e na cobertura de dados móveis na área.

Quando? Domingo (4)

Onde? Local de votação conforme título eleitoral

Preço: Gratuito - e obrigatório

Até semana que vem!

O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.
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