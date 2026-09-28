Falta menos de uma semana para um dos maiores pleitos eleitorais do mundo, que mobilizará milhares de pessoas em Portugal: as eleições presidenciais brasileiras. Em terras portuguesas podem votar um total de 134.797 pessoas, sendo o segundo maior colégio eleitoral no exterior, atrás apenas dos Estados Unidos. O eleitorado está distribuído em três cidades, Lisboa, Porto e Faro, sendo a capital o local com maior número de votantes. A preparação para este dia ocorre há meses, sendo uma preocupação do cônsul-geral Alessandro Candeas desde que chegou ao posto, em outubro de 2024. “A nossa expectativa é que haja um ambiente de muita organização e tranquilidade. Porque o público é muito grande, eu sempre repito, é comparável a um Maracanã cheio, são quase 80 mil pessoas”, diz em entrevista ao DN Brasil.Esta previsão de organização é resultado das várias medidas que foram pensadas para a votação, como o reforço nos transportes e no policiamento. Nem mesmo o acesso à internet escapou da atenção: foi solicitado às empresas de telefonia que reforcem a capacidade de dados móveis na área da votação. “Como vai haver um acúmulo muito grande de usuários de serviços de internet, também estamos solicitando a empresas de telefonia e de dados de internet, que prevejam um reforço da capacidade de atendimento a demandas que vão surgir na área coberta pelo perímetro dos três prédios de votação”, detalha.A operação mobiliza mais de 400 voluntários, além da equipe do consulado e funcionários de Brasília que foram destacados para ajudar. Para as pessoas com necessidades especiais, como de mobilidade e visão, haverá funcionários específicos para este apoio, além de os três prédios estarem com estrutura de mobilidade.Sobre as urnas eletrônicas, uma parte já está no país e as demais chegam esta terça-feira, totalizando mais de 250 urnas para as três cidades, além das chamadas urnas de contenção, caso algum dispositivo apresente problemas. No Porto são 62 seções eleitorais e 248 mesários e em Faro 21 seções e dezenas de mesários. Assim como na capital, uma operação logística foi preparada para que nestas duas cidades a votação também ocorra de forma organizada.Perfil do eleitoradoSegundo os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Portugal tem 134.797 eleitores brasileiros aptos a votar nas eleições de 2026, um crescimento de 481,5% em relação a 2010, quando havia 23.182 eleitores inscritos no país. Do total, 57% são mulheres e 43% homens. Há 964 pessoas com deficiência, correspondendo a 0,72% do eleitorado. Quanto ao estado civil, 55% são solteiros, 34% casados, 6% divorciados, 1% viúvos e 0% separados. Em relação à escolaridade, 30% têm ensino médio completo e 30% possuem ensino superior completo.Em 2022, Portugal tinha 80.709 eleitores e foram instaladas 104 seções eleitorais, com 363 mesas convocadas. Compareceram às urnas 37.501 eleitores, o equivalente a 46,46% do eleitorado, enquanto 43.208 (53,54%) se abstiveram. Dos votos, 36.337 foram considerados válidos (96,90%), 597 foram brancos (1,59%) e 567, nulos (1,51%). Na votação para Presidente da República, Lula recebeu 64% dos votos válidos e Jair Bolsonaro, 36%.amanda.lima@dn.pt.Este texto está na edição impressa do Diário de Notícias desta segunda-feira, dia 28 de setembro de 2026..Falta uma semana para o primeiro turno. Vai votar? Veja aqui tudo o que precisa saber.Como justificar o voto nas eleições brasileiras