Brasileiros que votam em Lisboa vão poder comparecer às urnas no próximo domingo, 4 de outubro, portando um documento oficial de Portugal com foto. A informação foi confirmada ao DN Brasil esta segunda-feira, 28 de setembro, pelo cônsul-geral do Brasil, Alessandro Candeas."Será aceito, excepcionalmente, documento oficial português com foto para identificação do eleitor, na ausência de documento brasileiro. O objetivo é facilitar a vida do eleitor que por algum motivo não tenha levado sua identidade ou passaporte, ou título de eleitor", afirma o cônsul.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Entre os documentos oficiais possíveis estão o cartão da Autorização de Residência e o cartão de cidadão pelo Tratado de Porto Seguro, que confere o estatuto de igualdade aos brasileiros. Já quem tem dupla nacionalidade poderá apresentar o cartão de cidadão ou passaporte português.Ainda de acordo com o cônsul, "o fundamental é estar inscrito na seção correta e comprovar que se trata, efetivamente, da mesma pessoa".Entre os documentos brasileiros, os aceitos são:e-Título (apenas os que têm biometria e foto);Identidade (RG ou identidade social);Passaporte brasileiro, mesmo vencido;CNH brasileira, mesmo vencida;Carteira profissional (OAB, CRM, COREN, CREA etc.);Certificado de reservista com foto;Carteira de Trabalho do Brasil no modelo físico.Maior colégio eleitoral do exteriorLisboa é a cidade que concentra o maior número de eleitores fora do Brasil, com 78.833 pessoas aptas a votar, que vão estar divididas em 207 seções instaladas nas faculdades de Direito e de Letras da Universidade de Lisboa, além do prédio da Reitoria.Embora vá permitir a utilização dos documentos portugueses, o consulado reforça que a preparação antecipada para o dia 4 de outubro pode garantir aos eleitores mais tranquilidade na hora do voto. Baixando o aplicativo e-titulo, o cidadão têm acesso ao número da sua seção, informação também disponível no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Depois, pode descobrir em qual dos três prédios utilizados ela vai estar localizada pelo chatbot do consulado.A operação para a realização da votação em Lisboa já dura mais de um ano. No dia, vão atuar nos locais mais de 400 voluntários, além da equipe do consulado e funcionários de Brasília que foram destacados para ajudar. Para as pessoas com necessidades especiais, como de mobilidade e visão, haverá funcionários específicos para este apoio, além de os três prédios estarem com estrutura de mobilidade.A articulação com as autoridades portuguesas também é feita e vai garantir reforço de policiamento e também nos transportes que atendem a região.Segundo os dados do TSE, Portugal tem 134.797 eleitores brasileiros aptos a votar nas eleições de 2026, um crescimento de 481,5% em relação a 2010, quando havia 23.182 eleitores inscritos no país. Do total, 57% são mulheres e 43% homens.Além de Lisboa, os brasileiros votam também no Porto e em Faro..O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Eleições brasileiras no domingo mobilizam milhares de pessoas em Lisboa, Porto e Faro.Falta uma semana para o primeiro turno. Vai votar? Veja aqui tudo o que precisa saber