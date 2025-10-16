O que há de bom. Festival de cinema, teatro e show de humorista são destaques do fim de semana

Chegou a quinta-feira, dia da agenda cultural do DN Brasil para Lisboa e arredores. Para os próximos dias, destacamos a estreia do monólogo 'A Mulher Desarvorada', com a atriz brasileira Tati Pasquali, o início do DocLisboa, principal festival de documentários do país, além do espetáculo de humor de Rafael Portugal e um encontro musical entre Brasil e Uruguai na Fábrica Braço de Prata.A edição semanal da O que há de bom está no ar!Estreia da peça “A Mulher Desarvorada”Inspirada em textos de Simone de Beauvoir, A Mulher Desarvorada estreia nesta quinta (16) no Teatro Municipal Amélia Rey Colaço, em Algés. O monólogo é protagonizado pela brasileira Tati Pasquali, que vive uma mulher de 40 anos em crise após abrir mão da carreira para cuidar da família. Quando o marido revela que tem outra, ela se vê obrigada a encarar suas escolhas e a repensar o controle sobre a própria vida.Misturando fragmentos da própria trajetória da atriz, a peça rompe a “quarta parede” e convida o público a refletir sobre os papéis impostos às mulheres. Com uma abordagem sensível e existencialista, o espetáculo propõe um diálogo íntimo sobre identidade, maternidade e liberdade.Quando? De 16 a 26 de outubro — quinta a sábado, às 21h; domingos, às 17hOnde? Teatro Municipal Amélia Rey Colaço (Algés)Preço: €10 - €12 (reservas pelo tel. 919 714 919)Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsAppDocLisboa 2025Também nesta quinta (16), começa o DocLisboa, maior festival de documentários de Portugal, e que traz uma seleção de 211 filmes de 54 países, entre longas e curtas. O evento ocupa salas como a Culturgest, o Cinema São Jorge, a Cinemateca Portuguesa e o Cinema Ideal, e também oferece masterclasses, debates e atividades paralelas. A programação inclui 39 estreias mundiais e 31 obras portuguesas, em uma edição que celebra a diversidade e a força do cinema independente.Entre os destaques estão o programa Shadowboxing, centrado na Palestina, e a homenagem ao cineasta afro-americano William Greaves. Outras seções abordam temas ligados à música, história e política, com produções de nomes como Francis Ford Coppola e Welket Bungué. Quando? A partir desta quinta (16), até 26 de outubroOnde? Culturgest, Cinema São Jorge, Cinemateca Portuguesa e Cinema IdealPreço: A partir de €5 (com descontos e cadernetas de vouchers)Show de Rafael PortugalO comediante Rafael Portugal, conhecido pelo Porta dos Fundos e pelo programa A Culpa é do Cabral, apresenta nesta sexta (17), às 21h, na Aula Magna, o espetáculo Tô Só Desabafando. Misturando stand-up com música e histórias pessoais, Rafael fala sobre cotidiano, família e bastidores da carreira com o humor afiado e espontâneo que o consagrou.Com mais de dez anos de estrada, o artista é hoje um dos principais nomes do humor brasileiro. Em sua turnê por Portugal, ele aposta na proximidade com o público e promete um "sextou" com diversão. Quando? Sexta-feira, 17 de outubro, às 21hOnde? Aula Magna, LisboaPreço: De €20 a €25 Encontro Brasil–Uruguai na Fábrica Braço de PrataTambém na sexta (17) tem clima de celebração latino-americana na Fábrica Braço de Prata, com show do uruguaio Diego Janssen e do brasileiro Udi Fagundes, a partir das 23h30. Janssen é multi-instrumentista e produtor, conhecido por unir o candombe afro-uruguaio a sonoridades modernas. Já Udi, de Porto Alegre, tem uma trajetória que mistura MPB, reggae e letras de crítica social e amor. A entrada custa €10 com o PassFabrica.Quando? Sexta-feira (17), a partir das 23h30Onde? Fábrica Braço de Prata, LisboaPreço: €10Até semana que vem!nuno.tibirica@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Criolo: “Espero que um dia imigrante seja apenas o adjetivo de alguém de outro território, não alguém menor” .Martinho da Vila. "Costumo pegar num fado e cantar no meu jeito, em ritmo de samba"