Rafael Portugal esgota ingressos para espetáculo na Madeira - mas ainda há ingressos para quatro cidades

O humorista Rafael Portugal estreia na noite deste domingo (12) o espetáculo 'Tô Só Desabafando' com casa cheia no Funchal, na Ilha da Madeira. Os ingressos para a primeira apresentação desta temporada em Portugal já estão esgotados, marcando o início da turnê do humorista que também passa por Porto, Braga, Lisboa e Coimbra ao longo da próxima semana. Ainda há entradas disponíveis para todas os outros shows.Conhecido pelo público do Porta dos Fundos, pelo programa A Culpa é do Cabral, no Comedy Central, e pelo quadro CAT BBB do Big Brother Brasil, Rafael traz ao palco um espetáculo que mistura observações cotidianas, passagens pessoais e música, em um formato que combina o ritmo do stand-up com personagens e histórias que provocam identificação imediata com o público.Carioca de Realengo, o comediante começou no teatro ainda na adolescência e ganhou visibilidade na internet em canais como Parafernalha, antes de integrar o elenco do Porta dos Fundos. Além da carreira no humor, é cantor e compositor — sua música "João de Barro" foi gravada por Maria Gadú. Com mais de dez anos de carreira, Rafael Portugal se consolidou como um dos nomes mais populares do humor brasileiro contemporâneo. No cinema, estreou em Porta dos Fundos: Contrato Vitalício (2016) e venceu o Prêmio Risadaria como Melhor Ator de Comédia em 2017. Em Tô Só Desabafando, o artista retoma o formato solo e se aproxima do público português com histórias sobre o cotidiano, lembranças de família e bastidores de sua vida artística. Os ingressos para os próximos espetáculos desta turnê de Rafael Portugal na terrinha podem ser adquiridos através deste link. As entradas variam entre os €18 e os €25.