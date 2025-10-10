“A Mulher Desarvorada”. Brasileira estreia em Lisboa monólogo inspirado em Simone de Beauvoir

Uma mulher de 40 anos, que abandonou a carreira para cuidar da família, vê seu mundo desmoronar quando o marido revela que tem outra mulher. Esse é o ponto de partida da peça A Mulher Desarvorada, que estreia na próxima semana em Lisboa, na voz da brasileira Tati Pasquali.A atriz vai “quebrar a quarta parede” e compartilhar também fragmentos de sua própria experiência, o que dá ainda mais força à peça. O monólogo é inspirado em textos da filósofa e escritora Simone de Beauvoir.Segundo a sinopse, muitas mulheres poderão se identificar com a temática. “Numa linha tênue entre ficção e realidade, existencialismo e vida cotidiana, a atriz conduz o público em um diálogo delicado e honesto sobre um tema transversal a muitas mulheres: a sensação de perda de controle sobre a própria existência, especialmente a partir da maternidade.”Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!A peça promete ser “um convite à reflexão coletiva sobre os papéis socialmente impostos às mulheres e sobre as possibilidades de reescrever narrativas pessoais que tantas vezes foram silenciadas”. A Mulher Desarvorada estará em cartaz de 16 a 26 de outubro, de quinta a sábado, às 21h, e aos domingos, às 17h, no Teatro Municipal Amélia Rey Colaço. A classificação etária é de 12 anos, e os ingressos custam 12 euros online. Reservas podem ser feitas pelo telefone 919 714 919. O espetáculo é uma coprodução da LadoBe Creative e da Companhia de Actores, com apoio da República Portuguesa – Cultura, Juventude e Desporto / Direção-Geral das Artes. Ficha Técnica Direção Executiva: Luana Bistane Dramaturgia e Interpretação: Tati Pasquali Encenação: Cláudia Semedo Direção de Produção: Stephany Lins Produção: Diana Bicho Produção e Direção de Cena: Maria João Gaspar Cenografia e Guarda-Roupa: Tânia Franco Desenho de Luz: Ana Luísa Novais Operação de Luz: Sérgio Gaspar Preparação Vocal: Carolina Puntel Preparação de Corpo: Deborah Krameramanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..O que há de bom. Peça no Teatro da Garagem e conversa com Xênia França entre os destaques do fim de semana.Peça com Antônio Fagundes e Cristiana Torloni estreia em Lisboa e fica em cartaz em Portugal até dezembro