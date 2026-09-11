Reunir mulheres para networking, discutir ideias, promover a autoestima feminina e ajudar outras mulheres. Estes são os propósitos da brasileira Vitória Gomes, com o projeto "Além do Espelho". Segundo a imigrante, muitas mulheres "enfrentam diariamente desafios relacionados com autoestima, identidade, solidão emocional, falta de conexão e escassez de oportunidades". Ao mesmo tempo, em locais como Angola, a estes problemas são somados outros: a dificuldade de acesso a produtos básicos de higiene feminina, como absorventes, sabonete e creme dental.Por isso, o projeto nasce "para gerar transformação local e impacto global". Um evento será realizado no dia 17 de outubro, em Braga, para conectar as mulheres e arrecadar produtos de higiente. Depois, Vitória vai levar pessoalmente para lá o que for arrecadado, em parceria com ONGs que atendem mulheres e meninas em situação de vulnerabilidade.A empresária, que é do Rio de Janeiro, possui diversos projetos dedicados a afrodescentes, além de ser uma das especialidades profissionais. Por exemplo, o corte de cabelos afros e maquiagem que valorizam a beleza das mulheres.A meta é arrecadar 500 produtos, entre cremes de dental, sabonetes, escova dental e absorventes. "Cada doação representa muito mais do que um item de higiene, ela é um gesto de cuidado, dignidade, amor e esperança na vida de quem mais precisa", ressalta.É possível fazer a doação nos pontos de recolha de donativos são: Box RM, na Rua da Quinta do Feital, 44, 4700-154 Braga; 100 Culpa, na Rua da Alegria, 145, 4000-042 Porto; Newflower Studio, na Rua Cândido de Oliveira, 119, 4715-213 Braga; Yeshua Care Center, na Rua Cruz de Pedra, 94, loja 47, 4700-219 Braga; e Cadidja Araujo – Esmalteria Brasileira, na Rua Dom António Bento Martins Júnior, 31, 4710-422 Braga.Já o evento busca ter até 120 mulheres participantes. A programação do dia inclui palestras, música ao vivo, pintura artística e dinâmicas de desenvolvimento pessoal. .O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Iniciativa para combater a solidão de mulheres imigrantes promove piquenique.Lavagem de Santo Antônio reúne fé, música e tradição baiana em Lisboa