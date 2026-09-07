"Às vezes, tudo o que precisamos é de um lugar seguro para conversar, rir, descansar e lembrar que não estamos sozinhas". Este é o convite da "Not Alone. Not Anymore" ("Não Sozinha. Não Mais", em tradução literal), movimento lançado recentemente pelo Diásporas.pt para combater a solidão entre mulheres imigrantes em Portugal.Será um piquenique gratuito em Lisboa, no dia 12 de setembro, a partir das 15:00. As integrantes definem o encontro como um "espaço de partilha, conexão e novas amizades". O local escolhido foi o Parque Eduardo VII, no centro da cidade.As orientações são as seguintes: levar uma manta para sentar no gramado, comida e/ou bebida para compartilhar com as demais mulheres e não esquecer o próprio copo. As crianças são "muito bem-vindas", para que as mães imigrantes também possam participar deste convívio.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp"Venha como você é. Há sempre espaço para mais uma mulher nesta roda", complementa o convite. A campanha ressalta que "nenhuma de nós deveria atravessar a vida sozinha". Como o DN Brasil mostrou em entrevista recente, a iniciativa busca combater a solidão por meio da construção de redes de acolhimento, pertencimento e apoio.O projeto é da Academia Comum, integrante da associação Diásporas, que reuniu mulheres de diferentes nacionalidades para refletir sobre os desafios da migração. Outros eventos presenciais estão sendo programados para os próximos meses.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Mulheres migrantes lançam campanha contra a solidão feminina em Portugal.No mês da mulher, crescem alertas sobre os riscos de tráfico de brasileiras para Portugal e Europa