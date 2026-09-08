Uma demonstração de fé e amor pela cidade será realizada este mês em Lisboa. É a lavagem de Santo Antônio, um cortejo pelas ruas da cidade em homenagem ao padroeiro lisboeta e que tem muitos devotos no Brasil. A procissão existe desde 2022 e reúne mais fiéis a cada ano.A edição de 2026 está marcada para o dia 20 de setembro, com horário e trajeto ainda não divulgados. "Será uma celebração incrível, repleta de cores vibrantes e música enérgica. Não perca esta oportunidade única de experimentar um pedaço da Bahia aqui mesmo em Lisboa", destaca o evento nas redes sociais.A lavagem de igrejas surgiu de antigas práticas de preparação dos templos para festas religiosas. O costume fazia parte da tradição católica luso-brasileira e, no Brasil, ganhou novos significados a partir do encontro entre diferentes culturas e tradições religiosas.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Em Salvador, a Lavagem do Bonfim tornou-se um dos principais exemplos dessa transformação, incorporando elementos das religiões de matriz africana e assumindo um caráter popular e inter-religioso. É esse caráter que é retomado em Lisboa, com a organização da celebração.A programação deste ano inclui dois workshops de percussão afro-brasileira. As formações serão nos dias 10 e 12 de setembro, na Fábrica Braço de Prata. "A idéia é proporcionar uma experiência prática com os ritmos da Bahia, como o samba-reggae e o ijexá, e ao mesmo tempo preparar quem quiser se juntar ao grande cortejo da Lavagem de Santo Antônio, no dia 20 de setembro", destacam os organizadores. As oficinas serão conduzidas por Júlio Brechó e por Luísa Fernandes, do Bloco Olora Agbês. Mais informações neste link..O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Fafá de Belém cria o Encontro das Nazarés, uma ponte de fé entre Brasil e Portugal.Comunidade brasileira celebra independência com festas pelo país