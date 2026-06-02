Apex Brasil traz o cooperativismo a Portugal. "É a forma de colocar os pequenos no comércio internacional"

O comércio exterior não é só para os grandes, e a Apex Brasil quer provar isso. Esta semana, Lisboa recebe uma comitiva de dez cooperativas e 12 micro, pequenas e médias empresas do setor de alimentos e bebidas ligadas à sociobiodiversidade brasileira. “É a forma de colocar os pequenos no comércio internacional”, afirma ao DN Brasil Laudemir André Müller, que assumiu recentemente a presidência da agência.É a primeira visita de Laudemir ao escritório de Lisboa desde que assumiu o cargo. Em entrevista ao jornal, o gaúcho explica que a Apex está empenhada em tornar o comércio internacional acessível a todos. “Estamos fazendo um trabalho intenso e importante com as cooperativas para viabilizar que os pequenos do agro, os pequenos de alimentos e bebidas, os pequenos da agricultura também acessem as oportunidades do acordo do Mercosul com a União Europeia”, destacou. O acordo está em vigor há um mês.Na avaliação do presidente da Apex, este primeiro mês do acordo foi positivo. “Eu avalio positivamente, porque já percebo que ele ajuda na relação comercial. Eu mesmo presenciei uma exportação de uvas, o fechamento de um contêiner de uvas, que é um produto que tem um ciclo rápido”, destaca.Ao mesmo tempo, ele diz que ainda falta alcançar o potencial total do acordo. “A gente ainda tem um grande desafio de fazer com que o conjunto do setor privado brasileiro se convença de que ele é real. Falamos tanto sobre isso que ainda tem gente que acha que não aconteceu”, relata.Mesmo assim, sente que o acordo já torna o ambiente de investimentos mais favorável. “Não é uma coisa tão explícita, mas vejo uma grande mudança no ambiente de negócios no que diz respeito aos investimentos. O acordo materializa a ideia de uma parceria estratégica mais sólida”, avalia.O presidente da Apex espera que essa ideia se expanda para todas as áreas estratégicas. “Se somos parceiros no acordo, podemos ser parceiros para investimento. E eu sinto que, se juntarmos minerais raros, inteligência artificial, energia e segurança alimentar, temos um enorme potencial”, complementa.A sucessão de Jorge VianaLaudemir, gaúcho da pequena cidade de Boa Vista do Buricá, tomou posse recentemente para suceder Jorge Viana. O antigo presidente da agência deixou o cargo para concorrer ao Senado pelo Acre.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!O novo presidente afirma que “se sente muito à vontade” no posto, por várias razões. “Primeiro, porque o presidente Lula é o principal vendedor do Brasil, e ele faz isso muito bem. Então, trabalhar com ele é muito bom. Em segundo lugar, Jorge fez um trabalho excelente, e vamos dar continuidade a esse trabalho”, elenca Laudemir, que está na Apex há 15 anos.Depois, destaca que a equipe da agência é “muito qualificada”, citando que, a cada dez técnicos, sete possuem mestrado. “Me sinto muito bem e muito animado. Os desafios no mercado internacional são enormes, mas acho que estamos no caminho certo.” Entre as metas da gestão está fortalecer a implementação do acordo UE-Mercosul e garantir que as pequenas e médias empresas tenham acesso a essas oportunidades.Sobre os planos para Lisboa, reafirma que o objetivo é ampliar a atuação da Apex em Portugal. “A gente quer expandir esse escritório, que é muito importante para nós, com a presença de brasileiros. Queremos que ele seja um grande ponto de encontro, aproximação e relacionamento entre o setor privado brasileiro e o setor privado aqui de Portugal”, relata.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.."O Brasil está aprendendo com Portugal" diz presidente da Apex sobre ecossitema de startups.Com dezenas de eventos em várias áreas, o Brasil está em Portugal nesta semana