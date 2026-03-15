"O Brasil está aprendendo com Portugal" diz presidente da Apex sobre ecossitema de startups

A Apex e o Sebrae trazem dez empresas brasileiras para incubação em Lisboa, durante nove meses, como parte de um programa de inovação. O presidente da agência, Jorge Viana, elogia o ecossistema de startups em Portugal e fala sobre o perfil dos participantes no projeto.O Radar DN Brasil vai ao ar todas as sextas-feiras, às 8h, pelos canais do DN Brasil no YouTube e no Spotify, com um balanço da semana e tudo o que interessa aos brasileiros em Portugal.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Assista ao Radar DN Brasil desta sexta, 13 de março.Apex e Sebrae trazem dez empresas brasileiras para estágio de internacionalização em Lisboa