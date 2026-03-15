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"O Brasil está aprendendo com Portugal" diz presidente da Apex sobre ecossitema de startups

O presidente da Apex, Jorge Viana, explica no Radar DN Brasil como funciona o programa que traz dez empresas brasileiras para uma incubação de nove meses em Lisboa.

A Apex e o Sebrae trazem dez empresas brasileiras para incubação em Lisboa, durante nove meses, como parte de um programa de inovação. O presidente da agência, Jorge Viana, elogia o ecossistema de startups em Portugal e fala sobre o perfil dos participantes no projeto.

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"O Brasil está aprendendo com Portugal" diz presidente da Apex sobre ecossitema de startups
Assista ao Radar DN Brasil desta sexta, 13 de março
"O Brasil está aprendendo com Portugal" diz presidente da Apex sobre ecossitema de startups
Apex e Sebrae trazem dez empresas brasileiras para estágio de internacionalização em Lisboa
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