Com dezenas de eventos em várias áreas, o Brasil está em Portugal nesta semana

Mundo empresarial, político, jurídico, artístico e acadêmico. O Brasil está em Lisboa e região por estes dias, em uma sincronia de eventos de naturezas diversas. Dias antes do "Fórum de Lisboa", organizado pela Fundação Getulio Vargas (FGV), várias outras atividades movimentam a agenda lisboeta.Nos últimos dias, ocorreram diversas iniciativas da "Semana do Brasil", com debates, colóquios e curso sobre democracia. Essas atividades fizeram parte oficialmente do pré-fórum, que ficou popularmente conhecido como "Gilmarpalooza".Um dos eventos de antecipação com o colóquio "50 Anos da Constituição Portuguesa", que reuniu constitucionalistas do Brasil e Portugal, com organização do Fórum de Integração Brasil - Europa (FIBE). Na mesa de abertura, estava o ministro Luís Felipe Salomão, vice-presidente do Supremo Tribunal de Justiça (STJ).O brasileiro abordou as semelhanças e diferenças entre as duas cartas magnas. Salomão anunciou que está em andamento um estudo comparativo entre os dois textos, focados em aspectos como moradia, saúde e liberdade de expressão. Confira imagens, tiradas pelo fotojornalista do DN Gerardo Santos.Outro destaque foi o "Encontro Internacional sobre Consensualismo: Instituições Superiores de Controle e Soluções de Conflitos na Administração Pública". O evento foi promovido pelo Tribunal de Contas de Portugal e pelo Tribunal de Contas do Brasil, na Universidade de Lisboa.Veja imagens do encontro, registradas pelo fotojornalista do DN Leonardo Negrão:.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Mas não foi só política e direito. Na área dos negócios, o escritório da ApexBrasil na capital portuguesa sedia a Ficomex, considerado o principal evento brasileiro de comércio internacional. O objetivo é conectar exportadores do Brasil a compradores globais, em rodadas de negócios que também fortalecem as relações comerciais do país com o mundo.Veja imagens abaixo, do fotojornalista Gerardo Santos:.Negócios do turismo também ganharam espaço. O governo de Pernambuco promoveu um road show para fortalecer a imagem do estado como destino turístico em Portugal. “O mercado português é um mercado para o qual o estado de Pernambuco ainda tem muito a contribuir, para que os portugueses voltem a vivenciar tudo o que o turismo pernambucano tem a oferecer”, disse ao DN Brasil Diogo Beltrão, coordenador de comunicação do governo de Pernambuco.No fim de semana, a presença brasileira também não para. Cascais recebe a terceira edição do Coala Festival, evento dedicado à música em língua portuguesa. São esperadas pessoas de várias partes do mundo para assistir a atrações como Caetano Veloso, Lulu Santos, Marina Sena e João Gomes.E na próxima semana tem mais. Além do Fórum de Lisboa, haverá novas atividades da "Semana do Brasil" e outros encontros. Um deles é o Jornadas Exportadoras, na Apex.Com o tema “Cooperar para Exportar 2026”, a iniciativa traz a Portugal empresas brasileiras dos setores alimentício e da sociobiodiversidade para uma semana de encontros, seminários e oportunidades de negócios com o mercado europeu. Está confirmada a presença do presidente da ApexBrasil, Laudemir André Muller.Ainda no campo empresarial, na quarta-feira ocorre o 1.º Fórum Brasil-Portugal de Seguros, que debaterá estratégias de adaptação às mudanças climáticas. A promoção é da empresa Fidelidade, em parceria com a Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg), do Brasil.E, por mais uns dias, vai ter sotaque brasileiro na Feira do Livro, com a presença de autoras e autores do Brasil. A agenda destas atividades será divulgada pelo DN Brasil em breve.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Fórum de Lisboa ganha nova dimensão com “Semana do Brasil” que começa quarta.Pernambuco aposta em Portugal para retomar fluxo de turistas