A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e os clubes das séries A e B do Campeonato Brasileiro masculino aprovaram a adoção de novas regras de arbitragem para os jogos nacionais. A decisão ocorreu durante a terceira reunião para a criação da Liga do Futebol Brasileiro, realizada nesta segunda-feira, 10 de agosto, no Rio de Janeiro.Segundo a entidade, as alterações passam a valer de forma imediata nas séries A, B, C e D masculinas, a primeira divisão (Série A1) feminina e a Copa do Brasil. As regras são determinadas pela Internacional Board – órgão que define, regulamenta e altera as leis do futebol – e já foram aplicadas na última Copa do Mundo. O objetivo, de acordo com a CBF, é reduzir o tempo perdido com paralisações nos jogos.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Durante a reunião, a confederação apresentou o relatório “Tempo de Bola Rolando no Futebol Brasileiro”, com um diagnóstico inédito sobre o tema. A Federação Internacional de Futebol (Fifa) tem como meta o mínimo de 60 minutos de bola correndo por jogo. Antes da pausa para a Copa, o tempo médio registrado na Série A do Brasileirão masculino, segundo o relatório, foi de 52 minutos e 54 segundos por partida.Comparando com os dados de 2026 das grandes ligas internacionais, que também não alcançam a meta, a Ligue 1 e a Bundesliga têm 56:17 de tempo de bola, e a Premier League registra 55:23.A estimativa da CBF é de que as novas regras permitam chegar a 6 minutos e 22 segundos de média nos jogos nacionais.'Lei Vini Jr.'Outra novidade foi a aprovação do Protocolo Vini Jr., que oficializa a possibilidade de expulsão para o jogador que tapar a boca de forma intencional durante alguma discussão em campo.A medida tem origem no incidente durante uma partida do Real Madrid contra o Benfica em fevereiro deste ano, em Lisboa. O jogador argentino Luca Prestianni escondeu a boca com a mão e parte da camisa durante uma discussão com o brasileiro, que denunciou ter sido xingado de 'macaco'. Dois meses depois, a UEFA puniu Prestianni com seis jogos de suspensão por conduta racista.Veja o que muda:1. Cinco segundos para arremesso lateral. Contagem começa assim que o jogador tiver a bola em mãos.2. Cinco segundos para cobrar tiro de meta. Árbitro apita e conta cinco segundos. Caso goleiro exceda tempo, concede escanteio ao adversário.3. Dez segundos para deixar o campo em substituições. Jogador substituído deve sair pelo ponto mais próximo de forma célere, sem caminhada.4. Um minuto fora após atendimento. Atleta que for atendido no gramado precisará sair e deve permanecer fora por um minuto.5. Após atendimento ao goleiro um jogador de linha fica fora por um minuto. Treinador indica quem cumpre o minuto fora.6. Somente o capitão fala com o árbitro. Um único interlocutor por equipe durante toda a partida.7. Cobrir a boca em discussão: vermelho (Protocolo Vini Jr). Tapar intencionalmente a boca ao discutir com adversário será conduta passível de expulsão.8. Checagem de VAR para aplicação de segundo cartão amarelo. Passa a ser revisável pelo VAR o cartão que resulta em expulsão.9. Checagem de VAR para escanteio concedido por engano. Esta é a única medida que fica aprovada apenas para 2027. Decisão do escanteio é revertida pelo VAR se puder ser alterada imediatamente e sem atrasar o reinício.*Com informações da Agência Brasil..O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Brasil reforça paralisação das competições durante Copa Feminina em 2027.SUS terá 100 mil teleatendimentos mensais para vício em bets.Agora o Hexa vem? "Ancelotti formou um grande time, estamos fazendo a nossa parte", diz vice-presidente da CBF