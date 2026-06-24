Michelle Ramalho está convicta. "Claro que nós vamos ser campeões, vamos voltar a ser o grande sonho brasileiro, vestir a nossa camisa amarela e voltarmos com o Hexa, com certeza", afirma a vice-presidente da Confederação Brasileira de Futebol em entrevista no videocast Radar DN Brasil.O caminho até a vitória na Copa do Mundo já está traçado. "A gente vê que o Ancelotti formou um grande time, a gente está fazendo um grande trabalho, o que depende da CBF, a gente está fazendo a nossa parte. Agora vamos esperar os jogadores fazerem a parte deles dentro das quatro linhas", avalia Michelle Ramalho.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!O trabalho feito atualmente na CBF, explica a vice-presidente, tem como foco uma reestruturação interna. "A gente sabe que a CBF, há um passado não tão distante, estava muito desorganizada, os funcionários não estavam trabalhando com amor, então como a gente pode falar em casa de futebol onde se tem os atacantes de primeira linha, que são os funcionários, os diretores que não trabalham com amor à camisa? Então, primeiramente, nós estamos resgatando esse amor dentro de casa"..Michelle Ramalho é, desde 2018, presidente da Federação Paraibana de Futebol, onde começou a focar o trabalho na formação de árbitros. Na época em que assumiu, o futebol da Paraíba era alvo da Operação Cartola, que investigou um esquema para manipulação de resultados no campeonato estadual.Agora na CBF, a vice-presidente tem levado adiante o mesmo projeto. "Quando entrei, fiz uma escola para fazer captação e formação de novos árbitros, criei uma nova arbitragem para a Paraíba. Hoje, fico muito feliz porque meus árbitros passaram três anos sem apitar em nenhum campeonato nacional e hoje eles já estão na Série A. Minha meta é que eu possa formar um árbitro FIFA e isso vamos fazer. O processo de modernização da arbitragem na CBF é realmente encantador. É um trabalho que nós estamos plantando para poder colher no futuro".Primeira mulher eleita para o cargo, aproveita para ressaltar que o futebol brasileiro - e a CBF - não é "apenas" a seleção masculina principal. "É um mundo predominantemente, como eu sempre falo, masculino, mas não é um mundo machista e precisa termos mais mulheres. A gente vê cada vez mais, mulheres ocupando espaço, vemos dirigentes, vemos as próprias mulheres no futebol feminino também ocupando espaço. Fomos vice-campeãs das Olimpíadas, também fomos agora campeãs da Copa América, o que dá muito orgulho".."Fase muito contrária aos processos migratórios" está associada "ao enfraquecimento democrático".O videocast Radar DN Brasil foi gravado durante o XIV Fórum de Lisboa, nos dias 1, 2 e 3 de junho, com apoio da Fundação Getúlio Vargas e da FGV Justiça. Acompanhe pelo site do DN Brasil e canais no YouTube e Spotify..O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Copa do Mundo. Qual o melhor hino? Segundo o NYT, é o do Brasil.Brasil enfrenta a Escócia hoje, às 23h de Lisboa