DN Brasil no Fórum de Lisboa

Agora o Hexa vem? "Ancelotti formou um grande time, estamos fazendo a nossa parte", diz vice-presidente da CBF

Completando um ano no cargo, Michelle Ramalho, primeira mulher eleita ao posto, fala sobre os planos para "organização da casa" do futebol brasileiro em entrevista no videocast Radar DN Brasil.

Michelle Ramalho está convicta. "Claro que nós vamos ser campeões, vamos voltar a ser o grande sonho brasileiro, vestir a nossa camisa amarela e voltarmos com o Hexa, com certeza", afirma a vice-presidente da Confederação Brasileira de Futebol em entrevista no videocast Radar DN Brasil.

O caminho até a vitória na Copa do Mundo já está traçado. "A gente vê que o Ancelotti formou um grande time, a gente está fazendo um grande trabalho, o que depende da CBF, a gente está fazendo a nossa parte. Agora vamos esperar os jogadores fazerem a parte deles dentro das quatro linhas", avalia Michelle Ramalho.

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O trabalho feito atualmente na CBF, explica a vice-presidente, tem como foco uma reestruturação interna. "A gente sabe que a CBF, há um passado não tão distante, estava muito desorganizada, os funcionários não estavam trabalhando com amor, então como a gente pode falar em casa de futebol onde se tem os atacantes de primeira linha, que são os funcionários, os diretores que não trabalham com amor à camisa? Então, primeiramente, nós estamos resgatando esse amor dentro de casa".

Michelle Ramalho, vice-presidente da CBF, é a primeira mulher dirigente na instituição.
Michelle Ramalho, vice-presidente da CBF, é a primeira mulher dirigente na instituição.Leonardo Negrão

Michelle Ramalho é, desde 2018, presidente da Federação Paraibana de Futebol, onde começou a focar o trabalho na formação de árbitros. Na época em que assumiu, o futebol da Paraíba era alvo da Operação Cartola, que investigou um esquema para manipulação de resultados no campeonato estadual.

Agora na CBF, a vice-presidente tem levado adiante o mesmo projeto. "Quando entrei, fiz uma escola para fazer captação e formação de novos árbitros, criei uma nova arbitragem para a Paraíba. Hoje, fico muito feliz porque meus árbitros passaram três anos sem apitar em nenhum campeonato nacional e hoje eles já estão na Série A. Minha meta é que eu possa formar um árbitro FIFA e isso vamos fazer. O processo de modernização da arbitragem na CBF é realmente encantador. É um trabalho que nós estamos plantando para poder colher no futuro".

Primeira mulher eleita para o cargo, aproveita para ressaltar que o futebol brasileiro - e a CBF - não é "apenas" a seleção masculina principal. "É um mundo predominantemente, como eu sempre falo, masculino, mas não é um mundo machista e precisa termos mais mulheres. A gente vê cada vez mais, mulheres ocupando espaço, vemos dirigentes, vemos as próprias mulheres no futebol feminino também ocupando espaço. Fomos vice-campeãs das Olimpíadas, também fomos agora campeãs da Copa América, o que dá muito orgulho".

Michelle Ramalho, vice-presidente da CBF, é a primeira mulher dirigente na instituição.
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O videocast Radar DN Brasil foi gravado durante o XIV Fórum de Lisboa, nos dias 1, 2 e 3 de junho, com apoio da Fundação Getúlio Vargas e da FGV Justiça. Acompanhe pelo site do DN Brasil e canais no YouTube e Spotify.

O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.
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