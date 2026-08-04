Serviço foi ampliado em razão da alta procura.
Serviço foi ampliado em razão da alta procura.Foto: Antônio Cruz/ Agência Brasil
Esporte

SUS terá 100 mil teleatendimentos mensais para vício em bets

O serviço começou a ser ofertado em março, com uma média de 600 teleatendimentos mensais. A expansão, de acordo com o Ministério da Saúde, se fez necessária em razão da alta procura.
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O Sistema Único de Saúde (SUS) ampliou para até 100 mil o número de teleatendimentos mensais a pessoas que enfrentam problemas relacionados a jogos e apostas onlineA iniciativa passa a valer nesta terça-feira (4).

O serviço começou a ser ofertado em março, com uma média de 600 teleatendimentos mensais. A expansão, de acordo com o Ministério da Saúde, se fez necessária em razão da alta procura.

A ferramenta é oferecida por meio do aplicativo Meu SUS Digital, em parceria com o Ministério da Fazenda e a Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS (AgSUS).

Com atendimento remoto, sigiloso e acolhedor, o serviço oferece orientação e acompanhamento profissional, funcionando como uma porta de entrada para a Rede de Atenção Psicossocial (Raps).

Dados da pasta indicam que mais de 1 milhão de pessoas solicitaram a autoexclusão do CPF de sites e aplicativos de apostas por meio da Plataforma Centralizada de Autoexclusão, ferramenta do Observatório Saúde Brasil de Apostas Eletrônicas.

Os números mostram ainda que 35% das pessoas acionaram a autoexclusão em razão da perda de controle sobre as apostas.

Dentre os sinais de alerta listados pelo ministério estão:

  • mudanças no sono, na alimentação ou no humor;

  • mentir para familiares e amigos sobre apostas;

  • sentimento de vergonha e culpa relacionados a apostas;

  • ansiedade, irritabilidade e inquietação quando não estão jogando;

  • uso do jogo como forma de lidar com o estresse ou frustração;

  • dificuldade de diminuir ou parar de jogar;

  • comprometimento das relações pessoais e profissionais;

  • uso intensificado de álcool e outras drogas; e

  • comprometimento do orçamento pessoal ou familiar devido aos gastos em apostas.

Já os fatores de risco listados pela pasta incluem:

  • exposição precoce a jogos de aposta;

  • facilidade de acesso a jogos online;

  • busca por alívio emocional ou fuga de problemas;

  • histórico de transtorno mentais como depressão e ansiedade;

  • impulsividade e busca por recompensas imediatas;

  • influências sociais e culturais que romantizam o jogo;

  • solidão e isolamento social; e

  • vulnerabilidade social.

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