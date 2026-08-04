O Sistema Único de Saúde (SUS) ampliou para até 100 mil o número de teleatendimentos mensais a pessoas que enfrentam problemas relacionados a jogos e apostas online. A iniciativa passa a valer nesta terça-feira (4).O serviço começou a ser ofertado em março, com uma média de 600 teleatendimentos mensais. A expansão, de acordo com o Ministério da Saúde, se fez necessária em razão da alta procura.A ferramenta é oferecida por meio do aplicativo Meu SUS Digital, em parceria com o Ministério da Fazenda e a Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS (AgSUS).Com atendimento remoto, sigiloso e acolhedor, o serviço oferece orientação e acompanhamento profissional, funcionando como uma porta de entrada para a Rede de Atenção Psicossocial (Raps).Dados da pasta indicam que mais de 1 milhão de pessoas solicitaram a autoexclusão do CPF de sites e aplicativos de apostas por meio da Plataforma Centralizada de Autoexclusão, ferramenta do Observatório Saúde Brasil de Apostas Eletrônicas.Os números mostram ainda que 35% das pessoas acionaram a autoexclusão em razão da perda de controle sobre as apostas.Dentre os sinais de alerta listados pelo ministério estão:mudanças no sono, na alimentação ou no humor;mentir para familiares e amigos sobre apostas;sentimento de vergonha e culpa relacionados a apostas;ansiedade, irritabilidade e inquietação quando não estão jogando;uso do jogo como forma de lidar com o estresse ou frustração;dificuldade de diminuir ou parar de jogar;comprometimento das relações pessoais e profissionais;uso intensificado de álcool e outras drogas; ecomprometimento do orçamento pessoal ou familiar devido aos gastos em apostas.Já os fatores de risco listados pela pasta incluem:exposição precoce a jogos de aposta;facilidade de acesso a jogos online;busca por alívio emocional ou fuga de problemas;histórico de transtorno mentais como depressão e ansiedade;impulsividade e busca por recompensas imediatas;influências sociais e culturais que romantizam o jogo;solidão e isolamento social; evulnerabilidade social..Brasil. Defensores públicos alertam que bets ampliam casos de endividamento e problemas de saúde mental.Publicidade de bets no Brasil terá aviso sobre risco de dependência e perdas