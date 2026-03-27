Coluna Rota Tropical: UEFA pune Benfica por atos racistas de torcedores contra brasileiro Vinicius Júnior

A UEFA puniu o Benfica pelos atos racistas de torcedores contra o jogador do Real Madrid Vinicius Júnior na partida de fevereiro, em Lisboa, pela Liga dos Campeões. A entidade multou o clube português em 40 mil euros e determinou o fechamento de 500 lugares no Estádio da Luz caso haja reincidência.Durante o jogo, vários insultos racistas contra o brasileiro foram ouvidos e registrados em vídeo. Até agora, cinco torcedores foram identificados e suspensos pelo time. Na mesma partida, Vini Jr. acusou o jogador argentino Luca Prestianni de racismo, mas sobre esta investigação a UEFA ainda não apresentou uma decisão.Este é o tema da coluna Rota Tropical de hoje, uma parceria do DN Brasil com o DN Sport, suplemento esportivo do Diário de Notícias.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Assine o DN Brasil no YouTube e no Spotify para não perder nenhum programa!O Radar DN Brasil vai ao ar todas as sextas-feiras, às 8h, pelos canais do DN Brasil no YouTube e no Spotify, com um balanço da semana e tudo o que interessa aos brasileiros em Portugal..O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Assista ao Radar DN Brasil desta sexta-feira, 27 de março.Benfica suspende cinco sócios que imitaram macacos no jogo com o Real Madrid