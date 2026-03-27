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Coluna Rota Tropical: UEFA pune Benfica por atos racistas de torcedores contra brasileiro Vinicius Júnior

Clube português leva multa de 40 mil euros e, caso haja reincidência ao longo de um ano, vai ter que fechar setor de 500 lugares no Estádio da Luz. Vini Jr. também denunciou jogador Prestianni.

A UEFA puniu o Benfica pelos atos racistas de torcedores contra o jogador do Real Madrid Vinicius Júnior na partida de fevereiro, em Lisboa, pela Liga dos Campeões. A entidade multou o clube português em 40 mil euros e determinou o fechamento de 500 lugares no Estádio da Luz caso haja reincidência.

Durante o jogo, vários insultos racistas contra o brasileiro foram ouvidos e registrados em vídeo. Até agora, cinco torcedores foram identificados e suspensos pelo time. Na mesma partida, Vini Jr. acusou o jogador argentino Luca Prestianni de racismo, mas sobre esta investigação a UEFA ainda não apresentou uma decisão.

Este é o tema da coluna Rota Tropical de hoje, uma parceria do DN Brasil com o DN Sport, suplemento esportivo do Diário de Notícias.

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