A temporada de festivais de verão está a todo o vapor em Portugal e na Europa. Por aqui, o que não faltam são atrações brasileiras nos eventos, desde a organização dos festivais até os shows principais. É o verão português ao som de Brasil.Rock in RioO Rock in Rio, encerrado este domingo, 28 de junho, dispensa apresentações brasileiras. Nasceu do outro lado do oceano e continua com o DNA brasileiro na edição de Lisboa. Nos quatro dias de evento, vários foram os artistas brasileiros que subiram aos palcos, com variados estilos: o ícone pop Pedro Sampaio, a banda de rock Sepultura, o rapper Filipe Ret, o pagodeiro Belo e nomes em ascenção na cena musical contemporânea, como Carol Biazin, Joyce Alane, Melly e Bento Gil.Jardins do MarquêsComeçou também na passada sexta-feira o festival Jardins do Marquês, evento que ocorre desde 2021 em Oeiras. Os brasileiros são sempre destaques no cartaz. O show principal da primeira noite foi o artista baiano Baco Exu do Blues, que aproveitou a passagem por Portugal para se apresentar também no Porto. O Jardins do Marques continua a programação na terça-feira, dia 30, com dois nomes da música brasileira: Arnaldo Antunes e depois a banda de rock Raimundos. Festival da Comida ContinenteA edição deste ano, dias 11 e 12 de julho, no Porto, terá não só som de Brasil, mas também sabores. A chef principal será a brasileira Michele Marques, que vai fazer a receita do pastel de feira, mais brasileiro impossível. Na parte musical, tem MC Livinho como artista principal e o Sambinha do Zé.Sol da CaparicaEm agosto, o festival mais praiano do país, o Sol da Caparica, terá variados ritmos do Brasil. A dupla sertaneja Maiara e Maraísa se apresenta na noite de abertura, 13 de agosto, além de MC Kevinho no dia 14..Na estreia no Rock in Rio Lisboa, Belo traz show repleto de clássicos do pagode e promete voltar.Maiara e Maraísa são atração do festival 'O Sol da Caparica'