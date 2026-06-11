Onde assistir à Copa do Mundo com os amigos? Lisboa terá espaços ao ar livre para acompanhar os jogos

Está chegando a hora! A Copa do Mundo começa nesta quinta-feira, 11 de junho, e quem prefere assistir aos jogos cercado de outros torcedores para entrar no clima do torneio terá várias opções em Lisboa e arredores. Entre telões, cervejarias, mercados e espaços culturais, a oferta para acompanhar as partidas fora de casa cresceu nas últimas semanas, numa tentativa de atrair público durante os 39 dias de competição nos Estados Unidos, Canadá e México. Um dos principais pontos de encontro será a Lisboa Football Arena, instalada no Terreiro do Paço. A iniciativa, organizada pela Câmara Municipal de Lisboa em parceria com a Federação Portuguesa de Futebol (FPF), funcionará entre 11 de junho e 19 de julho e integra o projeto "Pintar Portugal", criado para levar o clima da Copa a diferentes regiões do país.Também na capital, vários espaços já confirmaram a transmissão de jogos. É o caso da Browers Beato, que exibirá as partidas em um telão instalado no Beato Innovation District, da Casa Capitão, da Musa de Marvila, do Time Out Market e da Fábrica Braço de Prata. Em Alcântara, a Curva, novo espaço cultural e gastronômico criado pelo Atlético Clube de Portugal dentro do Estádio da Tapadinha, aposta na Copa como um dos seus primeiros grandes eventos. O espaço já confirmou a transmissão de partidas como Brasil x Marrocos, na estreia da seleção, Portugal x Congo, Inglaterra x Croácia e Brasil x Escócia, além de outros confrontos ao longo da fase de grupos.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsAppNa Fábrica Braço de Prata, em Marvila, a programação inclui desde o jogo de abertura entre México e África do Sul, nesta quinta-feira, até partidas envolvendo Brasil, Portugal, Inglaterra, Espanha e Uruguai nas semanas seguintes. Fora de Lisboa, outra opção para os brasileiros é o Palaphita Cascais. O restaurante de inspiração amazônica, localizado na Casa da Guia, transformará o anfiteatro do espaço em uma arena para acompanhar a Copa, com telão para transmissão dos jogos ao longo da competição. Além das partidas, a casa promete uma programação especial com novos pratos assinados pela chef Natacha Fink e apresentações de samba ao pôr do sol durante o mês de junho.Já o centro comercial UBBO, na Amadora, transformará a praça central em uma área especial para os jogos, com arquibancadas, gramado sintético e telão. Segundo a organização, os visitantes poderão acompanhar as principais partidas da competição, com destaque para os confrontos de Portugal e do Brasil na fase de grupos.Para os brasileiros que vivem em Portugal, a Copa também será uma oportunidade de reunir amigos fora de casa. E, para quem não pretende assistir sozinho à estreia da seleção contra Marrocos, no sábado (13), às 23h, opções em Lisboa é o que não falta!Espaços para ver os jogos da Copa do Mundo 2026Lisboa Football Arena (Terreiro do Paço) - 11 de junho a 19 de julhoCurva (Estádio da Tapadinha, Alcântara) - transmissões da Copa, gastronomia e programação culturalBrowers Beato - telão no Beato Innovation DistrictFábrica Braço de Prata Musa de MarvilaCasa CapitãoPalaphita Cascais (Casa da Guia, Cascais) - transmissões da Copa em telão, gastronomia brasileira e programação musicalTime Out MarketUBBO (Amadora) - área de transmissão com telão, arquibancadas e gramado sintético.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Mercado Municipal de Braga terá transmissão de Brasil x Marrocos em telão gigante na estreia da Copa do Mundo.“Vamos voltar a ser o grande sonho brasileiro”, diz vice-presidente da CBF