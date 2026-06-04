Mercado Municipal de Braga terá transmissão de Brasil x Marrocos em telão gigante na estreia da Copa do Mundo

Os brasileiros que estiverem em Braga daqui há duas semanas - e bem sabemos que não são poucos - poderão acompanhar a partida entre Brasil e Marrocos, válida pela Copa do Mundo de 2026, em um "telão gigante" instalado no Mercado Municipal de Braga. O jogo, que acontece em Nova Jérsei e marca a estreia da nossa seleção no torneio, será transmitido no dia 13 de junho, às 23h, com entrada gratuita para o público.A exibição faz parte da programação do Arraial na Praça, evento que reúne atividades culturais, musicais e gastronômicas no centro da cidade. Além da transmissão do confronto da seleção brasileira, a organização promete animação musical e atrações gastronômicas ao longo da noite e funcionamento do espaço até as 2h da manhã.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!De acordo com os organizadores, a iniciativa busca criar um ambiente de celebração em torno da Copa do Mundo e promover o encontro entre diferentes comunidades que vivem na região. Em nota, a organização afirma que o objetivo é “reforçar a ligação entre culturas, dinamizar a vida cultural e social da cidade e criar um espaço aberto de celebração, música e partilha para toda a comunidade”.A expectativa é que a transmissão atraia torcedores brasileiros residentes em Portugal, além de visitantes e moradores de Braga interessados em acompanhar a competição em ambiente festivo. Além da partida contra o Marrocos, a seleção comandada pelo italiano Carlo Ancelotti ainda terá dois outros compromissos na fase de grupos do torneio: a partida contra o Haiti, na madrugada do dia 20 de junho, às 1h30 e o duelo contra a Escócia, no dia 24 de junho, às 23h. .O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Lisboa vai ter arena oficial para acompanhar o Mundial de Futebol no Terreiro do Paço.Lobby por Neymar no Mundial foi de deputado a atleta cortado e transformou a convocatória num 'grande circo'