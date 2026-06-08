“Vamos voltar a ser o grande sonho brasileiro”, diz vice-presidente da CBF

"Claro que nós vamos ser campeões. Vamos voltar a realizar o grande sonho brasileiro, que é vestir a nossa camisa amarela e voltar com o hexa, com certeza". O palpite é de Michelle Ramalho, vice-presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).Em entrevista ao DN Brasil, realizada durante o Fórum de Lisboa, a paraibana demonstrou confiança na Seleção Brasileira neste ano. O primeiro desafio do Brasil, que está no Grupo C, será no próximo sábado, 13 de junho, contra o Marrocos. A bola começa a rolar às 23h00, no horário de Portugal Continental.A confiança de Michelle vai muito além da de uma simples torcedora. “Estamos modernizando a CBF. É um trabalho de formiguinha, mas vocês já vão ver esse resultado na Copa do Mundo deste ano”, revela.A nova gestão da confederação, liderada por Samir Xaud, é recente: a posse ocorreu no fim do mês passado. Michelle, aliás, é a primeira mulher eleita vice-presidente da CBF. Nos cargos que ocupou, sempre foi pioneira: atualmente, é a única mulher a presidir uma federação estadual de futebol no país, a Federação Paraibana de Futebol, e apenas a segunda na história a alcançar esse posto.“Eu acho que é uma missão que Deus me deu: justamente fazer esse convite para que as mulheres participem desse mundo masculino, mas que, com certeza, precisa das mulheres, desse olhar feminino, assim como diversos outros setores. As mulheres fazem a diferença no mundo do futebol”, destaca.A dirigente confessa que sente um “frio na barriga” ao assumir o cargo pouco antes do início da Copa do Mundo, mas acredita que isso fará a diferença. “A Copa do Mundo é justamente o que todos nós queremos. Mas não podemos falar em Copa do Mundo sem organizar a casa. A casa do futebol, que é a CBF, realmente estava precisando desse olhar de renovação, e é isso que nós estamos fazendo: começando pela casa, organizando a casa, para depois buscarmos os resultados dentro de campo, que, com certeza, serão frutos que vamos colher”, afirmou ao jornal. Segundo a vice-presidente, há investimentos em fair play financeiro, tecnologia e modernização dos procedimentos da CBF como um todo. “Queremos uma nova CBF”, resume.O brasileiro perdeu o amor pela seleção na Copa do Mundo?Nas redes sociais e nas conversas entre brasileiros e brasileiras, o desânimo com a seleção verde e amarela é tema recorrente - e os dados provam. Segundo o Mapa das Paixões Brasileiras, publicado pelo Ipsos, o índice de desanimados há quatro anos era de 22%. Agora, subiu para 48%. Em 2014, o principal sentimento em relação ao torneio mundial era o de “alegria”. Em 2026, a palavra passou para “esperança”. Outro dado é de que cerca de 50% declararam achar que o Brasil tem poucas chances de vencer o campeonato neste ano. Na copa anterior, em 2022 metade da população acreditava que a seleção tinha “muitas chances de ganhar" a disputa. Michelle analisa que a “reorganização” da CBF vai contribuir para mudar esse sentimento pessimista em relação ao time. “Desde já eu convido a todos os torcedores a fazerem parte dessa copa, que vai ser uma Copa linda. Vista a camisa, torça, vamos torcer juntos lá, que vai dar Brasil e vai dar todos nós”, reforça.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!A vice-presidente ainda lembra que o futebol não é só a seleção principal, nem somente os jogos disputados por homens. Um dos destaques é a seleção de futebol feminina, que venceu a Copa América em agosto do ano passado (com dois gols da camisa 10 Marta). Foi a nona vitória do time nesta competição, uma das mais importantes do futebol. “Eu estava lá dentro de campo, eu chego e me arrepio quando eu penso, eu chorei, eu vibrei junto com as meninas e com certeza vamos trazer bem mais”, pontua Michelle.A Copa do Mundo feminina será disputada no Brasil e os preparativos já estão a todo o vapor. “Nós vamos fazer uma festa linda, já iniciamos a preparação dessa Copa do Mundo, que com certeza vai fazer a diferença e se Deus quiser também nós vamos ser campeãs”, celebra.Segundo a líder do CBF, o evento será um marco para o país. “Vai ser muito importante essa Copa do Mundo sendo no Brasil. Eu participei desde a vinda da Copa, desde lá em Bangkok eu participei da escolha, então tenho um carinho enorme pelo futebol feminino e eu tenho certeza que nós vamos fazer a diferença”, ressalta. O cadastro para a venda de ingressos já começou, enquanto a venda dos bilhetes será em breve, antecipa Michelle. “Já está sendo um sucesso, então a expectativa é que seja casa cheia, então desde já eu digo que vocês entrem nos sites e reservem os seus ingressos porque vai faltar, a gente vai fazer a diferença”, pontua. A Copa do Mundo feminina será de 24 de junho até 27 de julho, sendo a primeira vez que o país sedia este evento, que está na décima sétima edição. Assim como na copa masculina, as brasileiras vão em busca do maior troféu.amanda.lima@dn.pt.Este texto está publicado na edição impressa do Diário de Notícias desta segunda-feira, dia 08 de junho..O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Mercado Municipal de Braga terá transmissão de Brasil x Marrocos em telão gigante na estreia da Copa do Mundo.Brasil quer recuperar o trono onde se sentam os melhores